Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Уро-Ніле набрала 15 очок у грі баскетбольного Єврокубку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Уро-Ніле набрала 15 очок у грі баскетбольного Єврокубку
Міріам Уро-Ніле (ліворуч) за 32 хвилини набрала 15 очок, зробила 9 підбирань

«Ньон» Уро-Ніле поступився іспанському «Перфумеріас Авеніда»

У середу, 16 жовтня, дві українські баскетболістки провели матчі за свої клуби у Єврокубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Швейцарський «Ньон» поступився іспанському «Перфумеріас Авеніда» 53:81. Міріам Уро-Ніле за 32 хвилини на майданчику набрала 15 очок (4/8 двоочкові, 2/4 триочкові, 1/2 штрафні), зробила 9 підбирань, 1 передачу при 4 втратах та 1 фолі.

Чеський «Хомутов» програв німецькому «Кельтерну» 60:66. Анастасія Ковтун відіграла 21 хвилину, набрала 2 очка (1/3 двоочкові), зробила 4 підбирання, 1 передачу, 3 блок-шота при 1 фолі.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шульга набрав 2 очки (2/2 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 2 передачі при 1 втраті та 1 фолі
Шульга зіграв п'ять хвилин та набрав два очки у передсезонному матчі НБА
13 жовтня, 10:40
Олександр Ковляр вийшов з лави запасних та відіграв 11 хвилин
Клуби Ковляра, Санона і Скапінцева зазнали поразок у баскетбольному Єврокубку
9 жовтня, 10:25
Яцковець за 32 хвилини набрала 18 очок, зробила 6 підбирань
Яцковець набрала 18 очок у поєдинку чемпіонату Словаччини з баскетболу
2 жовтня, 13:37
У цьому сезоні 50% матчів чоловічої Суперліги буде показано в ефірі платформи Київстар ТВ
Перший тур баскетбольної Суперліги: розклад трансляцій
1 жовтня, 14:08
3 жовтня стартує новий сезон чоловічої Суперліги
«Рівне» заявило трьох легіонерів з США на сезон баскетбольної Суперліги
1 жовтня, 12:18
Кличко провів на майданчику 21 хвилину, за яку набрав 15 очок
Кличко зіграв результативний матч за молодіжну команду «Монако»
28 вересня, 11:33
Всі матчі чоловічої Вищої ліги транслюватимуться на YouTube-каналі Федерації баскетболу України
Визначився склад учасників чоловічої Вищої ліги з баскетболу
26 вересня, 19:39
Другий матч кваліфікаційного протистояння проти румунів «Дніпро» зіграє 27 вересня
«Дніпро» програв «Брашову» у першій грі кваліфікації Кубку Європи ФІБА
25 вересня, 09:41
Мустяца (ліворуч) допоміг клуба «Штіінца» виграти Суперкубок Румунії-2025 з баскетболу 3х3
Мустяца став найкращим гравцем Суперкубку Румунії з баскетболу 3х3
22 вересня, 10:59

Новини

Жіноча збірна України з настільного тенісу увійшла до вісімки найсильніших команд Європи
Жіноча збірна України з настільного тенісу увійшла до вісімки найсильніших команд Європи
ФІФА відреагувала на заяву Трампа про позбавлення Бостона матчів чемпіонату світу
ФІФА відреагувала на заяву Трампа про позбавлення Бостона матчів чемпіонату світу
Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату Європи
Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату Європи
Уро-Ніле набрала 15 очок у грі баскетбольного Єврокубку
Уро-Ніле набрала 15 очок у грі баскетбольного Єврокубку
Середа претендує на звання «Спортсмен року» у стрибках у воду: як проголосувати
Середа претендує на звання «Спортсмен року» у стрибках у воду: як проголосувати
Шалені кошти. Стала відома вартість створення нової команди у НХЛ
Шалені кошти. Стала відома вартість створення нової команди у НХЛ

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua