Росія та Білорусь утримують більше політв’язнів, ніж було в СРСР за часи Брежнєва – глава МЗС Польщі

Сікорський повідомив, що він підтримує ініціативу назвати європейську систему санкцій проти РФ іменем Навального

Глава польської дипломатії нагадав європейським колегам, що репресії в Білорусі не вщухають після сфальсифікованих виборів 2020 року

Путін не зважає на політичні наслідки, наказуючи вбити російського опозиціонера Олексія Навального під час проведення Мюнхенської безпекової конференції.

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Про це у Брюсселі заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, коментуючи пропозиції щодо запровадження проти Росії європейських санкцій за смерть у колонії російського опозиціонера Олексія Навального, передає PAP.

«Путін дозволив чи наказав – точно не знаємо – вбивство Навального під час Мюнхенської конференції з безпеки. Здається, його не хвилюють політичні наслідки. Ситуація починає ставати дійсно серйозною», – зазначив Сікорський.

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За словами польського міністра, разом із кількома іншими міністрами він підтримав заклик дружини Навального Юлії, яка на зустрічі з главами МЗС країн ЄС просила накласти на РФ санкції за смерть чоловіка. На його переконання, у цій справі «не можна марнувати часу». Водночас він зауважив, що справа є свіжою, відтак деяким країнам треба дати час на рефлексії.

Сікорський повідомив, що він підтримує ініціативу глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, щоб назвати європейську систему санкцій проти РФ іменем Навального.

Глава польської дипломатії на зустрічі також звернув увагу на репресії в Білорусі: «Ми всі пам’ятаємо, що останні президентські вибори були сфальсифіковані. Ми всі пам’ятаємо, що хвиля репресій (у Білорусі – ред.) не вщухає. Хочу нагадати, що сьогодні в Росії та Білорусі політв'язнів більше, ніж у Радянському Союзі часів Леоніда Брежнєва».

Сікорський додав, що після фальсифікації виборів у 2020 році Білорусь надала свою територію Росії для агресії проти України і дозволила розмістити у себе російську ядерну зброю.

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Нагадаємо, у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний.

Після смерті політика сенатори США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму. Закон про внесення Росії до списку може бути прийнятий вже цього тижня.

Раніше також повідомлялося, що Білорусь ввела режим контртерористичної операції в районі, що межує з Україною.