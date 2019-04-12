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    Топ-50 данків регулярного чемпіонату НБА (відео)

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    "Голден Стейт" - чинний чемпіон НБА - Топ-50 данків регулярного чемпіонату НБА (відео)
    "Голден Стейт" - чинний чемпіон НБА
    НБА

    У НБА завершився регулярний чемпіонат сезону-2018/19

    Команди НБА завершили регулярний чемпіонат сезону-2018/19.

    «Атланта» центрового збірної України Олексія Леня не пробилася в плей-оф, фінішувавши 12-ю в Східній конференції.

    Натомість боротьбу за титул продовжує «Детройт» українського захисника Святослава Михайлюка. Втім українець практично не отримує там ігрового часу.

    То ж пари плей-оф наступні:
    Західна конференція:
    «Голден Стейт» - «Кліперс»
    «Денвер» - «Сан-Антоніо»
    «Портленд» - «Оклахома»
    «Х’юстон» - «Юта»

    Східна конференція
    «Мілуоки» - «Детройт»
    «Торонто» - «Орландо»
    «Філадельфія» - «Бруклін»
    «Бостон» - «Індіана»

    Дивіться відео топ-50 данків регулярного чемпіонату.

    Топ-50 данків регулярного чемпіонату НБА
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