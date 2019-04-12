Топ-50 данків регулярного чемпіонату НБА (відео)
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"Голден Стейт" - чинний чемпіон НБА
НБА
У НБА завершився регулярний чемпіонат сезону-2018/19
Команди НБА завершили регулярний чемпіонат сезону-2018/19.
«Атланта» центрового збірної України Олексія Леня не пробилася в плей-оф, фінішувавши 12-ю в Східній конференції.
Натомість боротьбу за титул продовжує «Детройт» українського захисника Святослава Михайлюка. Втім українець практично не отримує там ігрового часу.
То ж пари плей-оф наступні:
Західна конференція:
«Голден Стейт» - «Кліперс»
«Денвер» - «Сан-Антоніо»
«Портленд» - «Оклахома»
«Х’юстон» - «Юта»
Східна конференція
«Мілуоки» - «Детройт»
«Торонто» - «Орландо»
«Філадельфія» - «Бруклін»
«Бостон» - «Індіана»
Дивіться відео топ-50 данків регулярного чемпіонату.
Топ-50 данків регулярного чемпіонату НБА
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