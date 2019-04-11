Українець Лень зробив дабл-дабл у заключному матчі регулярного чемпіонату НБА (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Лень ajc.com

«Атланта» центрового збірної України поступилася «Індіані»

«Атланта» центрового збірної України Олексія Леня поступилася «Індіані» в заключному матчі регулярного чемпіонату НБА – 134:135.

Наш баскетболіст став одним з найкращих у своїй команді. За 30:52 він набрав 20 очок (4/11 двоочкових, 2/6 триочкових, 6/8 штрафних), зробив 10 підбирань (6 в атаці), 3 передачі, 3 блок-шоти при 3 фолах.

Це був заключний матч сезону для Леня – «Атланта» фінішувала 12-ю в Східній конференції та не пробилася в плей-оф.

Нагадаємо, це був перший сезон українця в «Атланті». До цього він чотири роки виступав за «Фінікс».