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    Українець Лень зробив дабл-дабл у заключному матчі регулярного чемпіонату НБА (відео)

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    Олексій Лень - Українець Лень зробив дабл-дабл у заключному матчі регулярного чемпіонату НБА (відео)
    Олексій Лень
    ajc.com

    «Атланта» центрового збірної України поступилася «Індіані»

    «Атланта» центрового збірної України Олексія Леня поступилася «Індіані» в заключному матчі регулярного чемпіонату НБА – 134:135.

    Наш баскетболіст став одним з найкращих у своїй команді. За 30:52 він набрав 20 очок (4/11 двоочкових, 2/6 триочкових, 6/8 штрафних), зробив 10 підбирань (6 в атаці), 3 передачі, 3 блок-шоти при 3 фолах.

    Це був заключний матч сезону для Леня – «Атланта» фінішувала 12-ю в Східній конференції та не пробилася в плей-оф.

    Нагадаємо, це був перший сезон українця в «Атланті». До цього він чотири роки виступав за «Фінікс».

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