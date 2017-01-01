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    Top Rank звернулася до WBO з проханням зробити Гвоздика претендентом на бій з Ковальовим

    Ковальов захищатиме свій пояс 3 березня 2018 року
    Промоутерська компанія Top Rank попросила Всесвітню боксерську організацію (WBO) призначити українського напівважковаговика Олександра Гвоздика (14-0, 12 КО) офіційним претендентом на бій проти володаря поясу чемпіона світу за цією версією Сергія Ковальова (31-2-1, 27 КО). Повідомляється, що засновник Top Rank Боб Арум відправив електронного листа
    • Сьогодні, 11:39
    • Розсилка
    Олександр Гвоздик
    Олександр Гвоздик

    Ковальов захищатиме свій пояс 3 березня 2018 року

    Промоутерська компанія Top Rank попросила Всесвітню боксерську організацію (WBO) призначити українського напівважковаговика Олександра Гвоздика (14-0, 12 КО) офіційним претендентом на бій проти володаря поясу чемпіона світу за цією версією Сергія Ковальова (31-2-1, 27 КО).

    Повідомляється, що засновник Top Rank Боб Арум відправив електронного листа з таким проханням в організацію.

    Ковальов захищатиме свій пояс 3 березня 2018 року.

    Суперник поки не визначився.

    Російський боксер виявив бажання провести бій за пояс WBO з Салліваном Баррерою.

    Нагадаємо, Ковальов завоював вакантний пояс чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBO в бою проти іншого українця В'ячеслава Шабранського.

    Варто зазначити, що цей бій став одним з найпопулярніших в році на каналі HBO.

    Джерело: ua.tribuna.com

    бокс Олександр Гвоздик
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