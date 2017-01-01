Top Rank звернулася до WBO з проханням зробити Гвоздика претендентом на бій з Ковальовим
- Сьогодні, 11:39
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Ковальов захищатиме свій пояс 3 березня 2018 року
Промоутерська компанія Top Rank попросила Всесвітню боксерську організацію (WBO) призначити українського напівважковаговика Олександра Гвоздика (14-0, 12 КО) офіційним претендентом на бій проти володаря поясу чемпіона світу за цією версією Сергія Ковальова (31-2-1, 27 КО).
Повідомляється, що засновник Top Rank Боб Арум відправив електронного листа з таким проханням в організацію.
Ковальов захищатиме свій пояс 3 березня 2018 року.
Суперник поки не визначився.
Російський боксер виявив бажання провести бій за пояс WBO з Салліваном Баррерою.
Нагадаємо, Ковальов завоював вакантний пояс чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBO в бою проти іншого українця В'ячеслава Шабранського.
Варто зазначити, що цей бій став одним з найпопулярніших в році на каналі HBO.
Джерело: ua.tribuna.com