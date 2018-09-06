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    Товариський футбольний матч між збірними Японії та Чилі скасовано через землетрус

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    Товариський футбольний матч між збірними Японії та Чилі скасовано через землетрус

    Землетрус магнітудою 6,7 стався на острові Хоккайдо

    Товариський матч між збірними Японії та Чилі з футболу відмінено через землетрус на північному японському острові Хоккайдо, який трапився у ніч на четвер.

    Про це повідомляє прес-служба Японської футбольної асоціації (JFA).

    Матч між збірними командами повинен був пройти у п'ятницю у Саппоро.

    «Через наслідки землетрусу JFA вирішила скасувати матч між збірними Японії та Чилі. Це рішення було прийнято після ретельної оцінки збитків, понесених в результаті удару стихії, включаючи збитки, завдані інфраструктурі», - йдеться у повідомленні асоціації.

    «Наприклад, перебої з подачею електроенергії, збої у транспортній системі, а також забезпечення безпеки для всіх глядачів, включаючи уболівальників гостей», - додається.

    Землетрус магнітудою 6,7 стався о 3:12 за місцевим часом. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в окрузі Ібурі на південному заході острова Хоккайдо, а осередок перебував на глибині близько 37 км.

    Удар стихії призвів до масштабних перебоїв в електропостачанні та транспортному сполученні у префектурі. За даними місцевої влади, на повне відновлення енергопостачання префектури може піти близько тижня.

    На даний момент число загиблих в результаті землетрусу досягло дев'яти осіб, більше 300 людей постраждали, понад 30 вважаються зниклими.

    Джерело: ТАСС

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