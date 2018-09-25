Товариський матч між збірними України та Туреччини може відбутися в Дніпрі
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Останній раз збірна України грала в Дніпрі в 2009 році
У Дніпрі може відбутися товариський поєдинок між збірними України та Туреччини.
Про це в прямому ефірі програми «Грані» на 34 телеканалі заявив президент Федерації футболу України Андрій Павелко.
Глава ФФУ зазначив, що для проведення міжнародного матчу на «Дніпро-Арені» залишилося підписати контракт з турецькою футбольною федерацією і дочекатися рішення Виконкому.
«Після такої довгої паузи збірна Андрія Шевченка приїде в Дніпро. Я впевнений, що вона подарує нашим уболівальникам прекрасну гру, як раз після завершення виступу в Лізі Націй», - сказав Андрій Павелко.
Нагадаємо, що з 2009 року ФІФА дискваліфікувала стадіон «Дніпро-Арена» і заборонила проводити ігри збірних у Дніпрі.
Під час матчу відбору на Чемпіонат світу між збірними України та Англії вболівальники закидали поле фаєрами і влаштували безлади на трибунах.
Нагадаємо, ха два тижні до початку жовтневого збору головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних до лав головної команди з іноземних клубів.