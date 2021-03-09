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    Травма не дозволить Неймару зіграти у матчі-відповіді проти «Барселони»

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    Неймар останнім часов часто травмовується - Травма не дозволить Неймару зіграти у матчі-відповіді проти «Барселони»
    Неймар останнім часов часто травмовується
    фото з відкритих джерел

    Бразильський нападник заліковує пошкодження і пропустить матч проти колишньої команди

    Нападник «Парі Сен-Жермен» не зіграє в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Барселоною». Про це повідомляє прес-служба паризького клубу на офіційному сайті.

    Бразильський футболіст змушений пропустити зустріч зі своєю колишньою командою через травму, якої зазнав у зустрічі Кубку Франції проти «Кана». Неймар продовжить займатися індивідуально. У найближчі дні ПСЖ повинен розкрити подробиці стану здоров'я гравця. Нагадаємо, що Неймар пропустив і першу зустріч із «синьо-гранатовими» в 1/8 фіналу.

    Також матч з «Барселоною» пропустять захисник Хуан Бернат та форвард Мойзе Кін, котра захворіла коронавірусів.

    Перша гра, яка відбулася в Барселоні, завершилася перемогою гостей з великим рахунком. На гол Мессі парижани відповіли хет-триком Мбаппе і влучним ударом Кіна – 1:4.

    Гра в Парижі відбудеться 10 березня. Аби пройти у чвертьфінал, «Барселоні» треба вигравати з різницею у чотири м’ячі, чи забити на три більше суперників, але не пропустити більше двох голів.

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    Теги: Ліга чемпіонів ФК Барселона ФК Парі Сен-Жермен Неймар
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