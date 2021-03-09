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    Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов йде з посади

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    Йоахім Льов працює в збірній Німеччини з 2004 року - Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов йде з посади
    Йоахім Льов працює в збірній Німеччини з 2004 року
    фото з відкритих джерел

    Спеціаліст вирішив скоротити контракт, який був розрахований до 2022 року

    Наставник збірної Німеччини й один з найуспішніших тренерів сучасності Йоахім Льов залишить свою посаду після завершення чемпіонату Європи, який пройде цього літа. Про це повідомляється на офіційному сайті Німецького футбольного союзу.

    Зазначається, що фахівець сам попросив про скорочення угоди, яка діяла до кінця чемпіонату світу 2022 року. Про причини передчасного розірвання контракту не повідомляється. В коментарі Льов зазначив, що, незважаючи на завершення роботи з командою, налаштований на майбутньому чемпіонаті Європи досягти максимального результату.

    Голова німецького футбольного союзу Фріц Келлер відзначив, що поважає рішення фахівця, і назвав його одним з найкращих тренерів в світовому футболі. Він також подякував Льову за те, що той заздалегідь повідомив про бажання піти у відставку, адже тепер є час для переговорів з іншим наставником.

    Йоахім Льов очолює збірну Німеччини з 1 серпня 2006 року, а з літа 2004-го він входив до тренерського штабу в якості асистента. Під його керівництвом німецька команда стала чемпіоном світу 2014 року, а також виграла Кубок Конфедерацій-2017. Тоді він став найкращим тренером року за версією ФІФА.

    Чемпіонат Європи мав пройти минулого року, проте через пандемію коронавируса його було перенесено на літо 2021-го. Передбачається, що матчі турніру пройдуть на території 11 країн.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ відставка Йоахім Льов
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