Тренер «Барселони» висунув незвичні вимоги для футболістів і ввів штрафи

В разі повторного порушення правил фінансове стягування зростатиме в геометричній прогресії

Хаві Ернандес, якого в кінці минулого тижня було призначено на посаду головного тренера «Барселони», запропонував футболістам дещо змінити спосіб життя і ввів нові правила.

Як повідомляє AS, гравці повинні приїжджати на базу за 1,5 години до початку занять, щоб мати час на підготовку до тренування. Члени тренерського штабу мають приїхати за 2 години до початку занять.

Футболісти будуть зобов'язані разом обідати та вечеряти під наглядом дієтологів клубу. Дієта допоможе гравцям запобігти травмам. Буде заново введено систему штрафів, скасовану за Луїса Енріке. За повторення порушення розмір штрафу зростатиме в геометричній прогресії.

За 48 годин до початку матчу футболістам заборонено приїжджати пізно додому. Це робиться для того, щоб вони були у найкращих кондиціях перед зустрічами.

Також запроваджується контроль за дозвіллям спортсменів. Якщо вони захочуть кудись далеко виїхати за межі міста, то мають запитати дозволу тренера. Гравцям забороняється займатися серфінгом та їздити електровелосипедами.

Крім того, спортсмени повинні підтримувати хороший імідж клубу.

«Барселона» є суперником «Динамо» в груповому турнірі Ліги чемпіонів.