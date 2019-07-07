Тренер «Ґенка» не візьме Малиновського на підготовчі збори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслан Малиновський iSport

Український півзахисник почне підготовку до нового сезону за індивідуальною програмою

Головний тренер бельгійського «Ґенка» Феліс Маазу не візьме українського півзахисника команди Руслана Малиновського на підготовчі збори до Нідерландів. Гравець збірної України готуватиметься в Ґенку за індивідуальною програмою. Команда вирушає готуватися до Нідерландів 8 липня.

«Руслан дав зрозуміти, що хоче піти. Я йому сказав, що ми можемо вимагати мінімальної поваги до клубу та партнерів по команді. Однак його психологічний стан не оптимальний. Тому я вирішив не брати його на збори. Гравці мають на 100 відсотків бути в роботі. Малиновського наразі це не стосується. Я все ще сподіваюся, що він залишиться, та зараз брати його на збори немає жодного сенсу. У роздягальні потрібен позитив», - передає слова Маазу Het Belang van Limburg.



Останнього Малиновський став чемпіоном Бельгії у складі «Ґенка». Футболіст не одноразово заявляв про бажання перейти в інший чемпіонат.