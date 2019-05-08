Нестримний «Ліверпуль» без двох основних нападників 0:3 у Барселоні і вийшов у фінал Ліги чемпіонів (відео)

З'явившись на полі після перерви, Жоржіньо Вейналдум став одним із головних творців камбека standard.co.uk

Команда Юрґена Клоппа довела, що 0:3 на «Камп Ноу» були результатом не за грою

Англійський «Ліверпуль» вдруге поспіль вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Мерсисайдці на рідному «Енфілді» відіграли виїзні 0:3 у протистоянні з іспанською «Барселоною».

Перед матчем наставник англійського клубу Юрґен Клопп обіцяв, що навіть якщо його команда програє, то футбол продемонструє фантастичний. Слова тренер дотримався. «Ліверпуль» дійсно грав вельми сміливо і безкомпромісно.

Інша річ, що велика кількість серйозних кадрових втрат суттєво обмежувала атакувальний потенціал господарів. Достатньо сказати, що в цій зустрічі Клопп не зміг використати двох ключових виконавців групи атаки - Мохаммеда Салаха та Роберто Фірміно. Та ще й після зіткнення наприкінці першого тайму поле змушений був залишити лівий оборонець Ендрю Робертсон.

«Ліверпуль» (Англія) - «Барселона» (Іспанія) - 4:0

(перший матч - 0:3)

Голи: 1:0 - Оріґі (7). 2:0 - Вейналдум (54). 3:0 - Вейналдум (56). 4:0 - Оріґі (79)

«Ліверпуль»: Аліссон - Александр-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Ендрю Робертсон (Вейналдум, 46) - Джордан Гендерсон (к), Фабіньо, Джеймс Мілнер - Шакірі (Даніель Старрідж, 90), Оріґі (Джо Ґомес, 85), Садіо Мане. Тренер - Юрґен Клопп

«Барселона»: тер Штеґен - Серхіо Роберто, Херард Піке, Ленґле, Альба - Артуро Відаль (Артур, 75), Серхіо Бускетс, Ракітіч (Мальком, 80) - Мессі (к), Луїс Суарес, Філіппе Коутіньо (Семеду, 60). Тренер - Ернесто Вальверде

Суддя: Джюнейт Чакир (Туреччина)

Попередження: Фабіньо (11), Матіп (66) - Серхіо Бускетс (45+1), Ракітіч (53), Семеду (75)

7 травня. Ліверпуль. «Енфілд Роуд»

«Ліверпуль» повів у рахунку дуже швидко. Садіо Мане перехопив м'яч у центрі поля, віддав на Джордана Гендерсона, а капітан, продершись до меж карної зони, пробив. Марк-Андре тер Штеґен на удар зреагував, але Дівок Оріґі був першим на добиванні - 1:0.

Мерсисайдці домінували впродовж усього першого тайму, хоча «Барселона» контратакувала доволі гостро. Остаточний злам у протистоянні намітився відразу після перерви. То був якраз той випадок, коли не було щастя, та нещастя допомогло. Жоржіньо Вейналдум, замінивши травмованого Робертсона, став героєм старту другої половини.

Другий м'яч «Ліверпуль» забив після того, як обрізався неподалік від власного карного майданчика Іван Ракітіч. Трент Александр-Арнольд пройшов по правому флангу і прострелив, а Вейналдум з району одинадцятиметрової позначки пробив хоч і по центру воріт, але так, що тер Штеґен не встиг зреагувати - 2:0.

Не встигли гості прийти до тями, як «Ліверпуль» забив утретє. На цей раз Шедран Шакірі навісив зліва, а Вейналдум пробив головою у верхній кут - 3:0.

А гол, який вивів «Ліверпуль» у фінал, мав ознаки курйозності. Александр-Арнольд спершу збирався подавати кутовий, потім ніби й відійшов, але в останню мить повернувся і швидко виконав передачу низом, чим застав суперників зненацька. Як наслідок, Оріґі ударом метрів з семи розстрілював ворота тер Штеґена без перешкод - 4:0!

Суперник «Ліверпуля» за фіналом, який відбудеться на мадридському стадіоні «Ванда Метрополітано», вирішиться у протистоянні «Аякса» і «Тоттнема». У лондонському матчі з мінімальною перевагою 1:0 перемогли голландці.