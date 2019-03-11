УПЛ назвала найкращих футболіста та тренера 21-го туру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Гірники» привітали тренера з народженням сина «Шахтар»

Обидві нагороди – за «Шахтарем»

Українська Прем’єр-ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 21-го туру УПЛ.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Шахтаря» Віктор Коваленко, який у матчі з «Карпатами» зробив дубль. Він значно випередив динамівця Дениса Гармаша й одноклубника Ісмаїлі!

Найкращим тренером 21-го туру визнали наставника «гірників» Пауло Фонсеку. Його підопічні зберігають лідерство ще з першої третини чемпіонату, зберігаючи 7-очковий відрив від найближчого конкурента.

«Шахтар» є найефективнішим клубом УПЛ старту 2019 року – здобуто 100% від можливих очок за різниці м’ячів +8 та без жодного пропущеного м’яча.

На вихідних «гірники» розгромили «Карпати» – 5:0, і це четверта поспіль «суха» перемога «Шахтаря» в чемпіонаті.



