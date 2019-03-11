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    УПЛ назвала найкращих футболіста та тренера 21-го туру

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    <p>&laquo;Гірники&raquo; привітали тренера з народженням сина</p> - УПЛ назвала найкращих футболіста та тренера 21-го туру

    «Гірники» привітали тренера з народженням сина

    «Шахтар»

    Обидві нагороди – за «Шахтарем»

    Українська Прем’єр-ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 21-го туру УПЛ.

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    За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Шахтаря» Віктор Коваленко, який у матчі з «Карпатами» зробив дубль. Він значно випередив динамівця Дениса Гармаша й одноклубника Ісмаїлі!

    Найкращим тренером 21-го туру визнали наставника «гірників» Пауло Фонсеку. Його підопічні зберігають лідерство ще з першої третини чемпіонату, зберігаючи 7-очковий відрив від найближчого конкурента.

    «Шахтар» є найефективнішим клубом УПЛ старту 2019 року – здобуто 100% від можливих очок за різниці м’ячів +8 та без жодного пропущеного м’яча.

    На вихідних «гірники» розгромили «Карпати» – 5:0, і це четверта поспіль «суха» перемога «Шахтаря» в чемпіонаті.

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