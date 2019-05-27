Тренер «Шахтаря» в захваті від вчинку «Динамо»



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Португалець Паулу Фонсека вражений наданою можливістю зіграти матч Лігі чемпіонів на стадіоні киян

Тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека вражений наданою минулої зими «Динамо» можливістю зіграти матч Ліги чемпіонів на домашній арені киян.

«Це була демонстрація величі українського народу в країні, де йде війна. Це приклад для всього світу. Дуже зворушливо», - пригадав португальський фахівець у інтерв’ю Mundo Deportivo.

У грудні 2018 року «Шахтар» грав заключний домашній матч групового етапу Ліги чемпіонів проти «Ліона» на НСК «Олімпійський».

Уже п’ять років «гірники» не можуть грати на «Донбас-Арені» через окупацію частини Донбасу російсько-терористичними військами.