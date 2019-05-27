УЄФА заборонив «Арсеналу» провести акцію на підтримку Мхітаряна
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Лондонці планували підтримати свого гравця перед фіналом Ліги Європи
УЄФА заборонив лондонському «Арсеналу» проводити акцію на підтримку гравця команди Генріха Мхітаряна перед фіналом Ліги Європи в Баку.
«Каноніри» планували вийти на розминку перед вирішальним матчем турніру в майках з прізвищем Мхітаряна, інформує The Daily Mail. Однак в УЄФА наголосили, що подібні акції заборонені правилами. Будь-яка форма гравців має бути узгоджена з УЄФА.
Раніше «Арсенал» офіційно повідомив, що вірменин Мхітарян не зможе зіграти в фіналі Ліги Європи, який відбудеться в азербайджанському Баку.
Вірменія та Азербайджан перебувають в стані війни через спір щодо належності Нагірного Карабаху. 2015 року Мхітарян через це не зіграв на виїзді проти «Карабаха» в Лізі Європи, коли ще виступав за дортмундську «Боруссію».
У фіналі Ліги Європи 29 травня «Арсенал» зіграє проти «Челсі».