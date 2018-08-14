Тренер «Славії»: «Динамо» мало більше часу на підготовку. Для нас це не дуже добре
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Наставник чеського клубу розповів, чого очікує від майбутнього матчу
Головний тренер празької «Славії» Їндржих Трпишовськи розповів напередодні про матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів з «Динамо».
За його словами, суперники дуже сильні, футболісти – кваліфіковані, а команди вивчають одна одну, інформує офіційний сайт київського клубу.
«Ми зіткнулися з дуже сильною обороною суперника, проаналізували цей аспект і постараємося обійти його, щоб більше атакувати», - сказав він.
«Після тренування ми визначимося зі складом, включаючи ряд наших гравців, в участі яких ще сумніваємося. Я сподіваюся, що наші футболісти будуть настільки активними, що будуть ганяти суперника по полю», - додав тренер.
Трпишовськи зауважив, що «Динамо» мало більше часу на підготовку.
«Для нас це не дуже добре, але ми підійшли до цього питання з розумом і сподіваюся, що зуміємо обіграти суперника», - пояснив він.
«Ми багато аналізували минулий матч, розібрали все по деталях. Ми розуміємо, наскільки сильний суперник у нас, але віримо, що зробимо все можливе, щоб перемогти у Києві і довести, що гідні місця у раунді плей-офф, а потім – у групі Ліги чемпіонів», - підсумував наставник« Славії».
Нагадаємо, Хацкевич анонсував, що «Динамо» будуватиме гру зі «Славією» інакше, ніж у Чехії.