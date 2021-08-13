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    Беленюк прокоментував расистський конфлікт з невідомими особами

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    Олімпійський чемпіон і нардеп Жан Беленюк зазнав нападу на Печерську - Беленюк прокоментував расистський конфлікт з невідомими особами
    Олімпійський чемпіон і нардеп Жан Беленюк зазнав нападу на Печерську
    Фото з відкритих джерел

    Беленюк погдякував правоохоронцям за оперативну реакцію

    Олімпійський чемпіон Ігор-2020 у Токіо з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк прокоментував скандал на расовому підґрунті, який у нього стався з невідомими особами. Про це Беленюк написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Дякую всім, хто пише слова підтримки, отримав сотні дзвінків, але вже нема сил щось коментувати. Зі мною все ок! Хочу відпочити! Дні по прильоту з Токіо дійсно стали вкрай активними. Дякую міністру Денису Монастирському і представникам Національної поліції України за оперативну реакцію. Дав всі необхідні свідчення. Я люблю свою країну, вона мені дала все, що маю, і ніхто мене не змусить кудись поїхати, а неадеквати існують абсолютно скрізь! Просто інколи вони трапляються на нашому шляху», – написав Жан.

    Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва невідомі напали на Беленюка та викрикували расистські образи в його сторону. Поліція вже почала розслідування цього інциденту. Вони розслідують справу про напад як порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань.

    Нагадаємо, борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв фінальну сутичку в угорця Віктора Льорінця з рахунком 5:1 і піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу.

    Після сутички Жан, який зазнав травми перед Олімпіадою, накинув на себе прапор України і станцював гопак.

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    Теги: депутат напад скандал поліція Жан Беленюк
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    Беленюк прокоментував расистський конфлікт з невідомими особами