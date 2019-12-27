Росіяни зламали найкращого хокеїста збірної Чехії. Він вибув до кінця чемпіонату (відео зіткнення)



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Якуб Лауко провів на чемпіонаті світу всього шість секунд Aleš Krecl, Český hokej

Якуб Лауко був єдиним леґіонером у складі чеської збірної

Нападник збірної Чехії з хокею провів лише шість секунд на домашньому чемпіонаті світу й вибув до кінця турніру через травму.

На самому старті зустрічі чехів з Росією, в якій господарі перемогли з рахунком 4:3, у центрі майданчика в Лауко грубо, коліном у коліно в’їхав Єґор Соколов, а коли Якуб вже падав, з ним зіткнувся ще й Дмітрій Воронков.

Лід Лауко покинув з допомогою партнерів за командою, а решту матчу подивився, сидячи на підтяжках з милицями.

Чи навмисним було це порушення, сказати складно, але поки Лауко залишав майданчик, трансляційна камера вихопила тренера росіян Валерія Брагіна, який підбадьорливо поплескує по плечах одного з учасників інциденту Воронкова.

Сьогодні, 27грудня, Лауко зробили медико-резонансну томографію. Діагноз невтішний: розрив бічних зв’язок на коліні, повідомляє портал Hokej.cz. Відновлення після такої травми займає до півроку.

Зауважимо, що 19-річний Лауко був єдиним північно-американським леґіонером чеської збірної. Він виступає за клуб Американської хокейної ліги «Providence Bruins». У 18-ти матчах поточного регулярного чемпіонату AHL Якуб закинув чотири шайби і віддав чотири результативних передачі.

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