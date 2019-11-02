Тренер Вернидуб: Точно знаю, що з Росії пропозицій не прийму



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Юрій Вернидуб уже півроку безробітний UA-Футбол

Відомий за роботою в «Зорі» наставник прокоментував чутки про те, що він очолить солігорський «Шахтар»

Український тренер Юрій Вернидуб прокоментував інформацію про те, що він стане тренером солігорського «Шахтаря».

- Коли це трапиться - я вам першим скажу, - сказав Юрій Миколайович в коментарі «Трибуні». - Але вперше чую, що вже у понеділок маю очолити. Підстави для таких чуток є? Я не знаю, про що ви говорите. У житті все може трапитися. Сьогодні так, завтра може щось змінитися, після завтра ще щось може змінитися. Не можу відповісти на це питання так, як ви б хотіли. Якщо є про що говорити - я говорю. Якщо немає або ще не зовсім є - кажу, що не знаю.

Я не знаю, що зі мною буде завтра вранці. Може, не дай Боже, зі мною щось трапиться. Зараз не можу сказати, що прийняв Солігорськ.

- Ви не проти прийняти солігорський «Шахтар»?

- Я не працюю з червня, багато куди їздив. У мене було дуже багато пропозицій. Чому ні? Якби вам запропонували взяти нормальну команду, з базою, умовами для тренувань, то чому ні? Це нормальна ситуація. Кожен подумає, проаналізує і зробить свій висновок. Це може бути Білорусь, Литва, Латвія, Казахстан. Єдине, що я знаю - з Росії точно не прийму. Хіба що коли у нас щось зміниться, тоді можна буде про щось говорити. Дай Беже, щоб щось змінилося.