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    Тренер «Волині»: Суддя зламав гру з «Карпатами» і спровокував безлад на трибунах

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    Андрій Тлумак каже, що його команда ще може отримати шанс поборотися за Прем'єр-лігу - Тренер «Волині»: Суддя зламав гру з «Карпатами» і спровокував безлад на трибунах
    Андрій Тлумак каже, що його команда ще може отримати шанс поборотися за Прем'єр-лігу
    ФК «Карпати»

    Андрій Тлумак каже, що не може дорікнути своїх підопічних

    Коментар головного тренера «Волині» Андрія Тлумака після перехідного матчу за право грати в Прем'єр-лізі, в якому його команда поступилася львівським «Карпатам».

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    «Важко говорити, тому що одна людина зламала гру. Можливо навіть десь усередині я радий, що «Карпати» залишилися, оскільки я багато років віддав цій команді. Після матчу у Львові я казав, що буде шкода, якщо одна із наших команд не потрапить в наступному сезоні в УПЛ. Є інформація, що через таке суддівство може бути ще одна гра, але проти «Чорноморця». Нам сказали, щоб ми команди не розпускали. Тому перебуваємо в режимі очікування.

    Я вважаю, що ціла гра була в один бік. Цей безлад, який відбувався під час матчу, спричинили дії арбітра. Люди також не сліпі і все бачать. Нас цілий сезон якось тиснули - то зняли шість залікових балів, то суддівство. Одна людина знущалася протягом всього матчу з моїх футболістів, які билися до кінця. Звісно, я не знімаю заслуги «зелено-білих». До львівських футболістів питань немає, вони грали гідно» – підсумував Андрій Тлумак.

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