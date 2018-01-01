Тренер «Ворскли» оголосив список футболістів, яких узяв на збір до Туреччини

Полтавська команда вирушила до Туреччини

У четвер, 11 січня, клубний автобус «Ворскли» вирушив в аеропорт Харкова. Звідти команда літаком дісталася торговельної столиці Туреччини – Стамбулу, а після – до Середземноморського узбережжя, інформує офіційний сайт клубу. Перший тренувальний збір «Ворскли» складатиме два тижні, заплановано чотири спаринги.