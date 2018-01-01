Тренер «Ворскли» оголосив список футболістів, яких узяв на збір до Туреччини
- Вчора, 22:25
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Полтавська команда вирушила до Туреччини
У четвер, 11 січня, клубний автобус «Ворскли» вирушив в аеропорт Харкова.
Звідти команда літаком дісталася торговельної столиці Туреччини – Стамбулу, а після – до Середземноморського узбережжя, інформує офіційний сайт клубу.
Перший тренувальний збір «Ворскли» складатиме два тижні, заплановано чотири спаринги.
Василь Сачко та його тренерський штаб узяв із собою наступних гравців:
воротарі: Ян Вічний, Олександр Ткаченко, Богдан Шуст;
захисники: Андро Гіоргадзе, Ардін Даллку, Олег Остапенко, Ігор Пердута, Тарас Саків, Вадим Сапай, Олександр Чижов;
півзахисники: Гегам Кадимян, Олександр Кобахідзе, Дмитро Кравченко, Володимир Одарюк, Павло Ребенок, Владислав Сидоренко, Олександр Скляр, Володимир Чеснаков, В’ячеслав Шарпар;
нападники: Денис Васін, Юрій Коломоєць, Владислав Кулач, Дмитро Шаповал.
А також кілька потенційних новачків, імена яких буде повідомлено пізніше.
Нагадаємо, «Ворскла» підписала контракт з досвідченим нападником.