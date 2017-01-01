Тренер збірної України залишив свою посаду у «Черкаських Мавпах»

Олександр Ворона пішов з черкаського клубу, його замінить Володимир Чурсін

Асистент головного тренера національної чоловічої збірної України Олександр Ворона залишив посаду у «Черкаських Мавпах». За згодою сторін припинено співпрацю у другому складі «Черкаських Мавп», інформує прес-служба клубу. Олександр Ворона раніше виступав за «Черкаські Мавпи», а потім працював у клубній



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Олександр Ворона

Олександр Ворона пішов з черкаського клубу, його замінить Володимир Чурсін

Асистент головного тренера національної чоловічої збірної України Олександр Ворона залишив посаду у «Черкаських Мавпах».

За згодою сторін припинено співпрацю у другому складі «Черкаських Мавп», інформує прес-служба клубу.

Олександр Ворона раніше виступав за «Черкаські Мавпи», а потім працював у клубній структурі з 2010 року. Очолював другу команду та команди клубної школи.

Останні два роки працював з чоловічою збірною України U-18. Восени 2017 року ввійшов у тренерський штаб чоловічої національної збірної.

В.о. головного тренера «Черкаських Мавп-2» призначено Володимира Чурсіна.

Нагадаємо, «Черкаські Мавпи» відмовилися від болгарина та підписали результативного американця.

А перед тим «Черкаські Мавпи» підписали найкращого гравця чемпіонату Македонії.