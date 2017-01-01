Тренер збірної України залишив свою посаду у «Черкаських Мавпах»
- Сьогодні, 10:11
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Олександр Ворона пішов з черкаського клубу, його замінить Володимир Чурсін
Асистент головного тренера національної чоловічої збірної України Олександр Ворона залишив посаду у «Черкаських Мавпах».
За згодою сторін припинено співпрацю у другому складі «Черкаських Мавп», інформує прес-служба клубу.
Олександр Ворона раніше виступав за «Черкаські Мавпи», а потім працював у клубній структурі з 2010 року. Очолював другу команду та команди клубної школи.
Останні два роки працював з чоловічою збірною України U-18. Восени 2017 року ввійшов у тренерський штаб чоловічої національної збірної.
В.о. головного тренера «Черкаських Мавп-2» призначено Володимира Чурсіна.
Нагадаємо, «Черкаські Мавпи» відмовилися від болгарина та підписали результативного американця.
А перед тим «Черкаські Мавпи» підписали найкращого гравця чемпіонату Македонії.