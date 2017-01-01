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    Тренер збірної України залишив свою посаду у «Черкаських Мавпах»

    Олександр Ворона пішов з черкаського клубу, його замінить Володимир Чурсін
    Асистент головного тренера національної чоловічої збірної України Олександр Ворона залишив посаду у «Черкаських Мавпах». За згодою сторін припинено співпрацю у другому складі «Черкаських Мавп», інформує прес-служба клубу. Олександр Ворона раніше виступав за «Черкаські Мавпи», а потім працював у клубній
    • Сьогодні, 10:11
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    Олександр Ворона
    Олександр Ворона

    Олександр Ворона пішов з черкаського клубу, його замінить Володимир Чурсін

    Асистент головного тренера національної чоловічої збірної України Олександр Ворона залишив посаду у «Черкаських Мавпах».

    За згодою сторін припинено співпрацю у другому складі «Черкаських Мавп», інформує прес-служба клубу.

    Олександр Ворона раніше виступав за «Черкаські Мавпи», а потім працював у клубній структурі з 2010 року. Очолював другу команду та команди клубної школи.

    Останні два роки працював з чоловічою збірною України U-18. Восени 2017 року ввійшов у тренерський штаб чоловічої національної збірної.

    В.о. головного тренера «Черкаських Мавп-2» призначено Володимира Чурсіна.

    Нагадаємо, «Черкаські Мавпи» відмовилися від болгарина та підписали результативного американця.

    А перед тим «Черкаські Мавпи» підписали найкращого гравця чемпіонату Македонії.

    чемпіонат України баскетбол
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