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    Тренер збірної з біатлону: До медалі Підручний не дотягся через латвійця і першу стрільбу

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    Юрай Санітра сміливо говорить, що у наступних гонках Дмитро Підручних готовий здобувати медаль - Тренер збірної з біатлону: До медалі Підручний не дотягся через латвійця і першу стрільбу
    Юрай Санітра сміливо говорить, що у наступних гонках Дмитро Підручних готовий здобувати медаль
    скрін-шот

    Юрай Санітра каже, що Дмитро може здобути нагороду в одній із наступних гонок

    Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра прокоментував результати спринтерської гонки на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді, в якій Дмитро Підручний став четвертим, програвши на фініші бронзовому призерові Кентенові Фійону-Майє з Франції лише три десятих секунди.

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    - Гарний результат, особливо з урахуванням тих труднощів, які ми відчували перед стартом чемпіонату, - каже наставник. - 0,3 секунди - то фактично медаль. Третє місце Димко програв на стрільбі лежачи, коли робив поправку. Крім того, на дистанції трохи завадив латвієць. Підручний прекрасно готовий фізично. Якщо йому на завтрашню гонку переслідування вистачить концентрації, якщо завтра буде правильне психологічне налаштування, то, буду говорити прямо, Дмитро готовий боротися за медаль.

    Чоловіча гонка переслідування відбудеться завтра, 10 березня, о 17:30 за київським часом. Підручний стартує через 17 секунд після переможця спринту Йоганнеса Бьо з Норвегії.

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