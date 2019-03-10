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    Тренер збірної з біатлону: Підручний - хороша, мудра, інтеліґентна людина, яка робить те, що я кажу

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    Юрай Санітра завжди довіряв і вірив у Підручного - Тренер збірної з біатлону: Підручний - хороша, мудра, інтеліґентна людина, яка робить те, що я кажу
    Юрай Санітра завжди довіряв і вірив у Підручного
    Укрінформ

    Юрай Санітра поділився першими враженнями від перемоги Дмитра Підручного на чемпіонаті світу

    Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра прокоментував перемогу Дмитра Підручного в гонці переслідування на чемпіонаті світу в Естерсунді (Швеція).

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    - Великі емоції, - каже пан Санітра. - Присвячуємо цю перемогу всім людям України, всім, хто в нас вірив. Це нам подарунок за нашу роботу. Димко Підручний - хороша, мудра, інтеліґентна людина, яка робить те, що я кажу. Це й для мене сатисфакція за те, що я йому довіряв. Це для мене найщасливіший день у житті, хоча у мене вже були олімпійські чемпіони. Підготувати чоловіка-чемпіона світу, то щось надзвичайне. Перед гонкою я був мовчазний, бо щось відчував. Але не думав, що буде такий сценарій. Димко зробив два промахи і ускладнив собі життя. Але те, як він біг після того, його тактика, сили в кінці викликають тільки захоплення.

    Зауважимо, що українські чоловіки-біатлоністи ще ніколи не ставали чемпіонами світу з біатлону.

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    біатлон Дмитро Підручний Юрай Санітра
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