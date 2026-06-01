Третя команда чемпіонату Іспанії отримала нового тренера

До участі в Лізі чемпіонів колектив готуватиме фіналіст Ліги конференцій

Іспанський «Вільярреал» призначив Іньїго Переса головним тренером. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Молодий фахівець обійняв посаду, що стала вакантною, та уклав контракт на три роки. Після успішного сезону «Жовту субмарину» покинув Марселіно Гарсія Тораль. Натомість Перес у цій кампанії тренував мадридський «Райо Вальєкано».

«Вільярреал» фінішував третім у Ла Лізі. Валенсійці пробилися в основний раунд Ліги чемпіонів 2026/27. «Жовта субмарина» вдруге поспіль змагатиметься в головному єврокубку.

Чим відомий Іньїго Перес

Уродженець Памплони, виступав за «Басконію», дубль і першу команду «Атлетіка» з Більбао, «Уеску», «Мальорку», «Нумансію» та «Осасуну» з рідного міста.

Тренерську кар'єру розпочав із ролі асистента в «Райо Вальєкано». Посеред сезону 2023/24 очолив команду та врятував від вильоту. У двох наступних кампаніях завершив чемпіонат на восьмій сходинці. Також «бджоли» дійшли до фіналу Ліги конференцій, де поступилися лондонському «Крістал Пелас» (0:1).

«Вільярреал» у сезоні 2025/26

Підопічні Марселіно посіли третє місце, набрали 72 очки та на три пункти випередили мадридський «Атлетіко». Ця кампанія стала найкращою із сезону 2007/08, коли валенсійці були другими.

Натомість в Кубку Іспанії «Вільярреал» припинив виступи на стадії 1/16 фіналу. Також команда змагалася в основному раунді Ліги чемпіонів. Щоправда, на євроарені з «Жовтою субмариною» стався провал – нічия з туринським «Ювентусом» (2:2) і сім поразок залишили колектив за бортом плейоф.

