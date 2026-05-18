«Барселона» встановила винятковий рекорд чемпіонату Іспанії

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Інші клуби зможуть лише повторити таке досягнення

З перемогою над севільським «Бетісом» (3:1) «Барселона» досягла показника всіх виграних домашніх матчів сезону іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на MisterChip.

«Блаугранас» стали першою командою в історії чемпіонату Іспанії з таким досягненням в епоху 20 команд. Досі виграти всі 19 матчів на домашній арені не вдавалося жодному клубу. Цей рекорд «Барси» ніхто не зможе побити – його можна лише повторити.

Щоправда, мадридський «Реал» у кампанії 1985/86 виграв 17 домашніх поєдинків. Тоді в елітному дивізіоні іспанського футболу змагалися лише 18 колективів. Тож «вершкові» мають схоже досягнення, але з меншою кількістю перемог.

Успіх у протистоянні з «Бетісом» каталонцям забезпечили нападник Рафінья і оборонець Канселу. Перший оформив дубль. У складі «геліополітів» єдиний м'яч забив хавбек Іско з пенальті.

До слова, французький «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда іспанської «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.