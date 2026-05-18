«Барселона» встановила винятковий рекорд чемпіонату Іспанії

Антон Федорців
glavcom.ua
«Блаугранас» упевнено завоювали титул
фото: Reuters
Інші клуби зможуть лише повторити таке досягнення

З перемогою над севільським «Бетісом» (3:1) «Барселона» досягла показника всіх виграних домашніх матчів сезону іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на MisterChip.

«Блаугранас» стали першою командою в історії чемпіонату Іспанії з таким досягненням в епоху 20 команд. Досі виграти всі 19 матчів на домашній арені не вдавалося жодному клубу. Цей рекорд «Барси» ніхто не зможе побити – його можна лише повторити.

Щоправда, мадридський «Реал» у кампанії 1985/86 виграв 17 домашніх поєдинків. Тоді в елітному дивізіоні іспанського футболу змагалися лише 18 колективів. Тож «вершкові» мають схоже досягнення, але з меншою кількістю перемог.

Успіх у протистоянні з «Бетісом» каталонцям забезпечили нападник Рафінья і оборонець Канселу. Перший оформив дубль. У складі «геліополітів» єдиний м'яч забив хавбек Іско з пенальті.

До слова, французький «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда іспанської «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Теги: ФК Барселона рекорд НОВИНИ ФУТБОЛУ

Іран ухвалив рішення щодо участі у Чемпіонаті світу з футболу у США
Мальдера українською звернувся до фанатів після призначення в збірну України
Збірна України з футболу отримала нового головного тренера
Українські борці вільного стилю здобули чотири медалі на чемпіонаті Європи U-17
«Барселона» встановила винятковий рекорд чемпіонату Іспанії
Плотницький вдруге поспіль тріумфував у волейбольній Лізі чемпіонів

