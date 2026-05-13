Лідер збірної Іспанії відсвяткував титул із прапором Палестини

Вундеркінд відзначився суперечливим вчинком під час вшанування чемпіонів

Нападник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль прихопив палестинський прапор на церемонію святкування чемпіонського титулу Ла Ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«Барса» влаштувала парад. Футболісти гранда проїхалися містом у відкритому автобусі. Ямаль вирішив додати святу гостроти та почав розмахувати стягом Палестини на відкритому даху автобуса.

Окрім того, талант «блаугранас» демонстрував публіці футболку з написом «Дякувати Богу, я не madridista». Головний тренер «Барселони» Ганс-Дітер Флік відверто заявив, що витівка Ямаля з прапором йому не до вподоби. Натомість фанати гранда з Ізраїлю запустили флешмоб із прощання з футболками нападника.

Ямаль – уродженець містечка Есплугес-де-Льобрегат у Каталонії. Батько футболіста приїхав до Іспанії з Марокко, а матір – із Екваторіальної Гвінеї. Єдиним зв'язком зірки «Барси» з Палестиною залишається іслам, оскільки Ямаль публічно називав себе мусульманином.

