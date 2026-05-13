Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лідер збірної Іспанії відсвяткував титул із прапором Палестини

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Лідер збірної Іспанії відсвяткував титул із прапором Палестини
Ламін Ямаль не взяв прапор ані Іспанії, ані Каталонії
фото: Reuters

Вундеркінд відзначився суперечливим вчинком під час вшанування чемпіонів

Нападник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль прихопив палестинський прапор на церемонію святкування чемпіонського титулу Ла Ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«Барса» влаштувала парад. Футболісти гранда проїхалися містом у відкритому автобусі. Ямаль вирішив додати святу гостроти та почав розмахувати стягом Палестини на відкритому даху автобуса.

Окрім того, талант «блаугранас» демонстрував публіці футболку з написом «Дякувати Богу, я не madridista». Головний тренер «Барселони» Ганс-Дітер Флік відверто заявив, що витівка Ямаля з прапором йому не до вподоби. Натомість фанати гранда з Ізраїлю запустили флешмоб із прощання з футболками нападника.

Ямаль – уродженець містечка Есплугес-де-Льобрегат у Каталонії. Батько футболіста приїхав до Іспанії з Марокко, а матір – із Екваторіальної Гвінеї. Єдиним зв'язком зірки «Барси» з Палестиною залишається іслам, оскільки Ямаль публічно називав себе мусульманином.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Reuters (@reuters)

До слова, французький «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда іспанської «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ прапор Палестина ФК Барселона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маркус Рашфорд повернув найкращу форму в Іспанії
«Барселона» зібралася вдруге орендувати Рашфорда: відома позиція нападника
28 квiтня, 20:49
Гонсалу Рамуш отримав цікавий кар'єрний варіант
«Барселона» звернула увагу на одноклубника Забарного – ЗМІ
5 травня, 22:20
Ансу Фаті продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції
«Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда «Барселони»
6 травня, 18:51
Гансі Флік втратив близьку людину
Тренер «Барселони» втратив батька перед Ель Класіко з «Реалом»
10 травня, 15:46
Жуан Канселу став чемпіоном у черговій країні
Оборонець «Барселони» встановив унікальне чемпіонське досягнення Європи
11 травня, 10:29
Гансі Флік продовжить працювати на «Камп Ноу»
Флік домовився про новий контракт із «Барселоною»
11 травня, 16:23

Новини

Бобров допоміг «Динамо» здобути перемогу у півфіналі чемпіонату Румунії з баскетболу
Бобров допоміг «Динамо» здобути перемогу у півфіналі чемпіонату Румунії з баскетболу
«Будучность» Ковляра пробилась до півфіналу баскетбольної Адріатичної ліги
«Будучность» Ковляра пробилась до півфіналу баскетбольної Адріатичної ліги
Лідер збірної Іспанії відсвяткував титул із прапором Палестини
Лідер збірної Іспанії відсвяткував титул із прапором Палестини
Культовий воротар оцінив можливе повернення Моурінью в «Реал»
Культовий воротар оцінив можливе повернення Моурінью в «Реал»
Ломаченко вже восени може відновити професійну кар'єру
Ломаченко вже восени може відновити професійну кар'єру
Боровся з онкологією. Пішов з життя ексгравець НБА
Боровся з онкологією. Пішов з життя ексгравець НБА

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua