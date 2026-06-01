Чемпіон світу Дорощук зізнався, чи планує перевершити особистий рекорд цього сезону

glavcom.ua
Олег Дорощук цього літа націлений побити особистий рекорд – 2,34 м
фото: Getty Images
Українець мріє увійти в «Клуб 2,40»

Чемпіон світу з легкої атлетики Олег Дорощук в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про плани побити особистий рекорд цього літа та про мрію подолати висоту 2,40 м.

«Главком» поцікавився у легкоатлета, чи входить у його плани на цей рік подолання особистого рекорду на висоті 2,34 м.

«Звісно, входить. Тим більше, що мій літній рекорд наразі лише 2,31 м. А от зимовий – 2,34 м. Якось у мене так виходить, що я спочатку встановлюю свій рекорд в приміщенні, а потім «наздоганяю» його літом. Тому хочеться стрибнути на стадіоні вище.

Чи реально мені стрибнути на 2,40 м і побити рекорд України, який належить Богдану Бондаренку – 2,42 м? Скажу так – це моя мрія. Кожен стрибун хоче потрапити в «Клуб 2,40» (перелік спортсменів, які долали планку на висоті 2,40 м і вище – «Главком»). Я не виняток. А стосовно рекорду Богдана Бондаренка, то він не один раз долав 2.42 м. І подолати планку на рекордній висоті 2.47 м він свого часу теж намагався. Тому обійти Бондаренка – це також мрія. Але для цього потрібно багато працювати», – розповів Олег Дорощук.

Нагадаємо, Олег Дорощук розповів, де він розпочне змагальний літній сезон. Легкоатлет зазначив, що першим великим стартом влітку для нього стане етап Діамантової ліги в Римі, який пройде 4 червня 2026 року.

Як повідомлялося, у березні Дорощук вперше у своїй кар’єрі здобув медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні.

Після висоти 2,26 м у боротьбі залишилася лише половина учасників. Безпомилково перші планки подолали троє – Дорощук, Ву та Річардс. Вирішальною стала висота 2,30 м: українець узяв її з першої спроби й вийшов у лідери, тоді як конкуренти мали труднощі.

Зрештою цю висоту також підкорив Ерік Портільйо. Переможця визначали на планці 2,33 м, яку не зміг взяти ніхто. Завдяки меншій кількості спроб саме Дорощук став чемпіоном світу.

Син Анчелотті очолив бронзового призера чемпіонату Франції
Чемпіон світу Дорощук зізнався, чи планує перевершити особистий рекорд цього сезону
