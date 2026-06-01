Збірна України з волейболу назвала склад на дебютні матчі жіночої Ліги націй

glavcom.ua
Україна готується до історичного дебюту у жіночій Лізі націй з волейболу
фото: FIVB
Стартовий матч українські волейболістки зіграють 3 червня проти США

Жіноча збірна України з волейболу оголосила заявку на перший тиждень дебютної Ліги націй-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію волейболу України.

Перед дебютними матчами жіночої Ліги націй 2026 головний тренер Якуб Глушак назвав остаточну заявку з 14 гравчинь.

Заявка збірної України з волейболу на жіночу Лігу націй-2026

  • Пасуючі: Дарина Шаргородська («Жетису», Казахстан), Олена Напалкова («Вієсті», Фінляндія)
  • Діагональні: Вікторія Даньчак («ІБК Альтос», Республіка Корея), Анна Артишук («Пальмберг», Німеччина)
  • Догравальниці: Олександра Міленко («Динамо», Румунія), Юлія Димар («Берел», Казахстан), Валерія Нудьга («Олімпіада», Кіпр), Марта Федик («Капошвар», Угорщина)
  • Блокуючі: Світлана Дорсман («Девелопрес», Польща), Уляна Котар («Мюлуз», Франція), Діана Мелюшкина («Бешикташ», Туреччина), Катерина Жилінська («Радомка», Польща)
  • Ліберо: Аріна Бойко («Буковинка»), Аліка Луценко («Вроцлав», Польща)

Перед стартом турніру українки провели підготовчий збір у Румунії, а також взяли участь у міжнародному турнірі в Нідерландах – Кубку чотирьох націй. Турнір Україна завершила з однією перемогою: здолала Францію, але поступилась Нідерландам і Німеччині.

У понеділок, 1 червня збірна України вирушила до канадського Квебека, де у середу, 3 червня проведе перший матч стартового ігрового тижня жіночої Ліги націй.

Календар матчів України у перший тиждень Ліги націй (Канада)

  • 3 червня. 18:00. Україна – США
  • 4 червня. 23:30. Україна – Німеччина
  • 5 червня. 23:30. Україна – Японія
  • 7 червня. 18:00. Україна – Франція

Нагадаємо, чоловіча збірна України з волейболу визначилася з розширеним складом на сезон Ліги націй-2026. «Синьо-жовті» готуються вдруге стартувати у провідній щорічній серії, яка кожного сезону збирає найсильніші збірні світу. До розширеного складу увійшли 30 волейболістів. На матчі він скорочуватиметься удвічі – командам дозволено заявляти на одну гру до 14 гравців.

