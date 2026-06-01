Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стали відомі суперники України на Чемпіонаті світу з хокею

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Стали відомі суперники України на Чемпіонаті світу з хокею
За підсумками виступів на Чемпіонаті світу 2026 року в дивізіоні IA Україна здобула підвищення в класі
фото: ФХУ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Господарем світової першості у 2027 році буде Німеччина

Збірна України з хокею дізналася суперників на Чемпіонаті світу 2027. Про це повідомляє «Главком».

Склад груп був сформований відповідно до оновленого рейтингу Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF).

За підсумками виступів на Чемпіонаті світу 2026 року в дивізіоні IA українська команда здобула підвищення в класі та повернулася до еліти світового хокею. Разом з Україною право виступати серед найсильніших збірних світу виборов і Казахстан.

Елітний дивізіон залишили Велика Британія та Італія.

Українська збірна потрапила до групи А, де зустрінеться з чинним чемпіоном світу – Фінляндією, срібним призером Швейцарією, а також командами Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія та Словенія.

Господарем світової першості у 2027 році буде Німеччина.

Групи чемпіонату світу з хокею 2027 

  • Група А: Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія, Словенія, Україна.
  • Група В: Канада, США, Чехія, Німеччина, Данія, Норвегія, Угорщина, Казахстан.

Як повідомлялося, для повернення до еліти світового хокею Україні потрібно було, щоб в заключній грі дивізіону IA збірна Литви не програла в основний час команді Польщі, яка була нашим конкурентом.

У підсумку, гра між Литвою та Польщею закінчилася з рахунком 1:1 в основний час. Після цього Польща втратила шанси на підвищення у класі. В овертаймі перемогу здобула Литва – 2:1.

Варто зазначити, що для збереження місця в Дивізіоні IA Литві потрібно було в основний час не програти Польщі.

Після завершення гри литовські хокеїсти пішли в підтрибунне приміщення, де вже їх чекали щасливі гравці збірної України.

Турнірна таблиця Чемпіонат світу 2026 року. Дивізіон IA

  1. Казахстан – 13 очок
  2. Україна – 10 очок
  3. Франція – 8 очок
  4. Польща – 8 очок
  5. Литва – 4 очки
  6. Японія – 2 очки

Гравці збірної України емоційно відсвяткували історичний успіх.

Нагадаємо, збірна України з хокею здобула перемогу у заключній для себе грі у дивізіоні ІА Чемпіонату світу 2026 – суперником наших хлопців була Японія.

Читайте також:

Теги: хокей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У фіналі Кубка Стенлі між собою зіграють «Вегас Голден Найтс» та «Кароліна Харрікейнз»
Визначилися фіналісти Кубка Стенлі
30 травня, 09:01
Трамп у розмові з Путіним у березні 2025 року підтримав ідею диктатора організувати хокейні матчі в США та Росії
Гра між хокеїстами з США та Росії: Кремль прокоментував ініціативу Трампа і Путіна
11 травня, 19:41
Канадець Гі Буше тренує російський хокейний клуб «Авангард»
Канадський хокейний тренер, який працює в Росії, поскаржився на наліт дронів
11 травня, 16:14
Литва допомогла Україні підвищитися у класі
Як збірна України з хокею разом з литовськими гравцями святкувала підвищення у класі (відео)
9 травня, 07:37
Україна продовжує претендувати на вихід до елітного дивізіону
Україна перемогла у заключній грі Чемпіонату світу з хокею: що далі
8 травня, 19:10
На Чемпіонаті світу з хокею настав час вирішальних матчів
Україна – Японія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату світу з хокею Реклама
8 травня, 12:30
Ілля Коренчук виступатиме за вітчизняний колектив
«Київ Кепіталз» підписав нападника збірної України
6 травня, 19:30
Збірна України з хокею у третьому турі Чемпіонату світу 2026 зіграє проти Франції
Тренер збірної України з хокею озвучив завдання команди на Чемпіонаті світу 2026
4 травня, 16:37
Збірна Швеції втретє виграла юніорський Чемпіонат світу
Визначився переможець юніорського Чемпіонату світу з хокею
3 травня, 09:50

Новини

Син Анчелотті очолив бронзового призера чемпіонату Франції
Син Анчелотті очолив бронзового призера чемпіонату Франції
Чемпіон світу Дорощук зізнався, чи планує перевершити особистий рекорд цього сезону
Чемпіон світу Дорощук зізнався, чи планує перевершити особистий рекорд цього сезону
Стали відомі суперники України на Чемпіонаті світу з хокею
Стали відомі суперники України на Чемпіонаті світу з хокею
Третя команда чемпіонату Іспанії отримала нового тренера
Третя команда чемпіонату Іспанії отримала нового тренера
Володар Кубка України 2008/09 втратить професіональний статус
Володар Кубка України 2008/09 втратить професіональний статус
Тренер «Шахтаря» і лідер середняка отримали призи травня в Прем'єр-лізі
Тренер «Шахтаря» і лідер середняка отримали призи травня в Прем'єр-лізі

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua