Стали відомі суперники України на Чемпіонаті світу з хокею

За підсумками виступів на Чемпіонаті світу 2026 року в дивізіоні IA Україна здобула підвищення в класі

Збірна України з хокею дізналася суперників на Чемпіонаті світу 2027. Про це повідомляє «Главком».

Склад груп був сформований відповідно до оновленого рейтингу Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF).

За підсумками виступів на Чемпіонаті світу 2026 року в дивізіоні IA українська команда здобула підвищення в класі та повернулася до еліти світового хокею. Разом з Україною право виступати серед найсильніших збірних світу виборов і Казахстан.

Елітний дивізіон залишили Велика Британія та Італія.

Українська збірна потрапила до групи А, де зустрінеться з чинним чемпіоном світу – Фінляндією, срібним призером Швейцарією, а також командами Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія та Словенія.

Господарем світової першості у 2027 році буде Німеччина.

Групи чемпіонату світу з хокею 2027

Група А: Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія, Словенія, Україна.

Група В: Канада, США, Чехія, Німеччина, Данія, Норвегія, Угорщина, Казахстан.

Як повідомлялося, для повернення до еліти світового хокею Україні потрібно було, щоб в заключній грі дивізіону IA збірна Литви не програла в основний час команді Польщі, яка була нашим конкурентом.

У підсумку, гра між Литвою та Польщею закінчилася з рахунком 1:1 в основний час. Після цього Польща втратила шанси на підвищення у класі. В овертаймі перемогу здобула Литва – 2:1.

Варто зазначити, що для збереження місця в Дивізіоні IA Литві потрібно було в основний час не програти Польщі.

Після завершення гри литовські хокеїсти пішли в підтрибунне приміщення, де вже їх чекали щасливі гравці збірної України.

Турнірна таблиця Чемпіонат світу 2026 року. Дивізіон IA

Казахстан – 13 очок Україна – 10 очок Франція – 8 очок Польща – 8 очок Литва – 4 очки Японія – 2 очки

Гравці збірної України емоційно відсвяткували історичний успіх.

Нагадаємо, збірна України з хокею здобула перемогу у заключній для себе грі у дивізіоні ІА Чемпіонату світу 2026 – суперником наших хлопців була Японія.