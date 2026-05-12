Іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу

Заслужений пенсіонер недовго відпочивав від футболу

Нідерландець Дік Адвокат очолить збірну Кюрасао на Чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RFI.

Повернення 78-річного фахівця на посаду підтвердив президент Федерації футболу Кюрасао Гілберт Мартіна. Напередодні національну команду покинув Фред Рюттен. Він став головним тренером збірної лише в лютому.

Адвокат працював із Кюрасао від січня 2024 року до лютого цьогоріч. Саме нідерландський тренер вивів «Блакитну хвилю» на дебютний Мундіаль. Він пішов із посади, щоб присвятити час власній хворій доньці.

Чим відомий Дік Адвокат

Уродженець Гааги, головними клубами ігрової кар'єри був рідний «Ден Гааг» і «Рода» з Керкраде. Тренером став на початку 80-х.

У різні роки працював у чемпіонатах Нідерландів, Шотландії, Німеччини, Росії, Англії, Туреччини. Також тренував низку національних команд (Нідерланди – тричі, ОАЕ, Республіка Корея, Бельгія, Росія, Сербія, Ірак). Найбільших успіхів досягнув на чолі ПСВ із Ейндговена, «Рейнджерс» із Глазго та пітерського «Зєніта». Зробив чемпіоном кожну з цих команд, а з російським грандом виграв Кубок і Суперкубок УЄФА.

Прийдешній Мундіаль стане для Адвоката третім у кар'єрі. Прем'єрним для нього був ЧС-1994 із національною командою Нідерландів.

Збірна Кюрасао на ЧС-2026

«Блакитна хвиля» за результатами жеребкування потрапила в квартет E. Суперниками національної команди стануть збірні Німеччини, Кот-д'Івуару та Еквадору.

Перший матч Кюрасао запланований на 14 червня. Проти Бундестім підопічні Адвоката зіграють в Г'юстоні. Наступні поєдинки також відбудуться в американських містах (Канзас-Сіті, Філадельфія).

До слова, легенда іспанської «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Нагадаємо, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.