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    Українка Ястремська впевнено вийшла у фінал тенісного турніру у Франції

    • Сьогодні, 19:09
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    Даяна Ястремська. Фото: btu.org.ua
    Даяна Ястремська. Фото: btu.org.ua

    У вирішальному матчі наша тенісистка зустрінеться з восьмою ракеткою турніру

    180-а ракетка світу Даяна Ястремська вийшла в фінал турніру серії ITF з призовим фондом 100 тисяч доларів у французькому Кань-сюр-Мері.

    У півфіналі змагань українка здолала четверту сіяну Андреа Петкович з Німеччини, що займає 105-е місце в світовому рейтингу, з рахунком 6:2, 6:1.

    Для другої перемоги над представницею Німеччини 17-річній українці знадобилося трохи більше години. За цей час вона один раз подала навиліт при двох подвійних помилках і зробила п'ять брейків, при цьому жодного разу не дозволила своїй суперниці наблизитися до брейк-поїнтів.

    Нагадаємо, що в минулому сезоні Ястремська отримала wild card в основну сітку турніру WTA в Стамбулі і в стартовому матчі виявилася сильнішою за більш досвідчену німкеню, обігравши її в трьох сетах.

    У вирішальному матчі наша тенісистка зустрінеться з восьмою ракеткою турніру - Ребеккою Петерсон зі Швеції. Це буде другий фінал для Ястремської на турнірах з призовим фондом $100,000. У вересні минулого року Даяна стала фіналісткою в Санкт-Петербурзі.

    Open de Cagnes-sur-Mer

    ITF Womens Circuit

    Жіночий тенісний турнір у Кань-сюр-Мері, Франція

    Призовий фонд: $100,000

    Півфінал

    Даяна Ястремська (Україна, Q) - Андреа Петкович (Німеччина, 4) - 6:2, 6:1

    теніс Франція Даяна Ястремська
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