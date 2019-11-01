Три українських футболісти стали чемпіонами Латвії



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ФК «Рига» існує лише п'ять років, а вже двічі вигравала чемпіонство UA-Фубол

У Латвії претендентом на титул є навіть Ризька футбольна школа

Клуб «Рига» в 30-му турі чемпіонату Латвії зіграв унічию з Ризькою футбольною школою (РФШ) (1:1), яка йде на другому місці, і достроково виграв чемпіонат у Віслізі (вища ліга).

У цьому матчі «Рига» пропустила першою, але зуміла відігратися. До того ж, до кінця гри через вилучення в РФШ на полі перебувало на два гравці менше.

Це вже друге поспіль чемпіонство для клубу, який заснований у 2014 році.

За два тури до завершення чемпіонату «Рига» набрала 62 очки (19 перемог, 5 нічиїх і 6 поразок), у той час як у РФШ 56 очок і на один матч менше.

За «Ригу» виступає троє українців – В'ячеслав Шарпар, Роман Дебелко і Мирослав Славов.

Екс-гравець молодіжної збірної України, 33-річний центральний півоборонець Шарпар провів у чемпіонаті шість матчів, забив два голи й віддав одну результативну передачу. У Лізі Європи Шарпар відіграв у п’яти поєдинках.

Центральний нападник, 26-річний Роман Дебелко, провів за «Ригу» в чемпіонаті 10 матчів й відзначився шістьма голами й двома гольовими пасами. У Лізі Європи, як і Шарпар, зіграв у п’яти поєдинках, забивши три голи. Ще на рахунку Дебелка два матчі кваліфікаційного етапу в Лізі чемпіонів.

Інший український центральний нападник «Риги», 29-річний Мирослав Славов, провів у чемпіонаті вісім ігор, забивши при цьому три голи. У Лізі Європи колишній гравець донецького «Металурга» провів один поєдинок.