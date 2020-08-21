Тріумфатор Ліги чемпіонів увійшов до тренерського штабу «Барселони»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нові помічники Кумана в каталонській команді Twitter Барселони

Ларссон вигравав чотири трофеї у складі «Барселони»

Колишній нападник каталонської «Барселони» Хенрік Ларссон повернувся до клубу після 13 років перерви.

Швед виступатиме у складі тренерського штабу команди Рональда Кумана. Іншим асистентом нідерландця став Альфред Схройдер.

Колишній нападник підписав контракт до 30 червня 2022 року, як і колишній тренер «Хоффенхайма» і «Аякса» нідерландець Схройдер.

Швед виступав за «Барселону» з 2004 по 2006 рік. У складі команди він двічі ставав чемпіоном Іспанії і один раз виграв Лігу чемпіонів. За два сезони в «Барселоні» швед провів 62 матчі і забив 22 голи.

Зауважимо, що Ларссон, який чотири рази вигравав чемпіонат Шотландії, чемпіонат Англії, Кубок УЄФА, тренував «Хельсінгборг» і «Фалькенберг». Також Ларссон виступав у складах «Феєнорда», «Селтіка», «Манчестер Юнайтед».

Джерело: ФК Барселона