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    Тріумфатор Ліги чемпіонів увійшов до тренерського штабу «Барселони»

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    Нові помічники Кумана в каталонській команді&nbsp; - Тріумфатор Ліги чемпіонів увійшов до тренерського штабу «Барселони»
    Нові помічники Кумана в каталонській команді 
    Twitter Барселони

    Ларссон вигравав чотири трофеї у складі «Барселони»

    Колишній нападник каталонської «Барселони» Хенрік Ларссон повернувся до клубу після 13 років перерви.

    Швед виступатиме у складі тренерського штабу команди Рональда Кумана. Іншим асистентом нідерландця став Альфред Схройдер.

    Колишній нападник підписав контракт до 30 червня 2022 року, як і колишній тренер «Хоффенхайма» і «Аякса» нідерландець Схройдер.

    Швед виступав за «Барселону» з 2004 по 2006 рік. У складі команди він двічі ставав чемпіоном Іспанії і один раз виграв Лігу чемпіонів. За два сезони в «Барселоні» швед провів 62 матчі і забив 22 голи.

    Зауважимо, що Ларссон, який чотири рази вигравав чемпіонат Шотландії, чемпіонат Англії, Кубок УЄФА, тренував «Хельсінгборг» і «Фалькенберг». Також Ларссон виступав у складах «Феєнорда», «Селтіка», «Манчестер Юнайтед».

    Читайте також: Мессі повідомив Куману про бажання покинути «Барселону».

    Джерело: ФК Барселона

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