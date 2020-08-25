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    Смерть після участі в протестах: фанати «Динамо» вшанували пам'ять фаната з Білорусі

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    Фанати &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;вшанувують пам'ять Крівцова - Смерть після участі в протестах: фанати «Динамо» вшанували пам'ять фаната з Білорусі
    Фанати «Динамо» вшанувують пам'ять Крівцова
    Світлина - Instagram ультрас «Динамо»

    Крівцову було 28 років

    Фанатське угрупування київського «Динамо» - WBC (White Boys Club) - вшанували пам'ять фаната клубу Микити Крівцова, який був знайдений загиблим після участі в акціях протесту проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

    «Микита зник 12 серпня під час акцій протесту, а знайшли його тільки 22 серпня, на жаль, уже мертвим. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким...Білоруському народу ми бажаємо сил та стійкості у їх боротьбі! Живе Білорусь!», - йдеться в повідомленні ультрас «Динамо».

    Після десяти днів пошуку Крівцова його тіло було знайдене у лісі. За даними сім'ї, їм повідомили, що молодий чоловік був знайдений повішеним, а на його тілі були відсутні сліди насильства.

    Зазначимо, що у Крівцова залишилися дружина та маленька дочка.

    Примітно, що раніше ультрас «Динамо» підтримувало протести в Білорусі спеціальним графіті.

    Читайте також: Лукашенко звільнив посла, який підтримав протести в Білорусі.
    Білорусь НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Лукашенко ФК «Динамо» ультрас
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