Смерть після участі в протестах: фанати «Динамо» вшанували пам'ять фаната з Білорусі



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Фанати «Динамо» вшанувують пам'ять Крівцова Світлина - Instagram ультрас «Динамо»

Крівцову було 28 років

Фанатське угрупування київського «Динамо» - WBC (White Boys Club) - вшанували пам'ять фаната клубу Микити Крівцова, який був знайдений загиблим після участі в акціях протесту проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«Микита зник 12 серпня під час акцій протесту, а знайшли його тільки 22 серпня, на жаль, уже мертвим. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким...Білоруському народу ми бажаємо сил та стійкості у їх боротьбі! Живе Білорусь!», - йдеться в повідомленні ультрас «Динамо».

Після десяти днів пошуку Крівцова його тіло було знайдене у лісі. За даними сім'ї, їм повідомили, що молодий чоловік був знайдений повішеним, а на його тілі були відсутні сліди насильства.

Зазначимо, що у Крівцова залишилися дружина та маленька дочка.

Примітно, що раніше ультрас «Динамо» підтримувало протести в Білорусі спеціальним графіті.