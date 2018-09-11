Троє баскетболістів залишили збірну України перед матчем з Іспанією
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Розсилка
Петров, Рябчук і Крутоус не потраплять в остаточну заявку команди на майбутні два матчі
Чоловіча національна збірна України з баскетболу продовжує підготовку до матчів кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти збірної Іспанії (14 вересня) та збірної Чорногорії (17 вересня на виїзді).
Тренерський штаб збірної України на чолі з головним тренером Євгеном Мурзіним скоротив заявку команди, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Команду залишили три гравці: В’ячеслав Петров, Олександр Рябчук і Павло Крутоус, які останнє тренування провели у неділю ввечері.
Надалі у складі команди продовжуватимуть підготовку 14 баскетболістів:
захисники:
Сергій Гладир (без клубу)
Юджин Джетер («Тянцзинь Голден Лайонс»)
Олександр Кобець (без клубу)
Денис Лукашов («Єнісей»)
Святослав Михайлюк («Лос-Анжелес Лейкерс»)
Олександр Мішула («Дніпро»)
форварди:
В’ячеслав Бобров («Гіпускоа-Баскет»)
Ігор Зайцев (без клубу)
Володимир Конєв («Черкаські Мавпи»)
Олександр Липовий («Промітеас»)
Максим Пустозвонов (без клубу)
Володимир Герун («Бреоган»)
центрові:
В’ячеслав Кравцов («Сан-Пабло Бургос»)
Олексій Лень («Атланта Гокс»).