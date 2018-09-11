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    Троє баскетболістів залишили збірну України перед матчем з Іспанією

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    Фото ФБУ - Троє баскетболістів залишили збірну України перед матчем з Іспанією
    Фото ФБУ

    Петров, Рябчук і Крутоус не потраплять в остаточну заявку команди на майбутні два матчі

    Чоловіча національна збірна України з баскетболу продовжує підготовку до матчів кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти збірної Іспанії (14 вересня) та збірної Чорногорії (17 вересня на виїзді).

    Тренерський штаб збірної України на чолі з головним тренером Євгеном Мурзіним скоротив заявку команди, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Команду залишили три гравці: В’ячеслав Петров, Олександр Рябчук і Павло Крутоус, які останнє тренування провели у неділю ввечері.

    Надалі у складі команди продовжуватимуть підготовку 14 баскетболістів:

    захисники:

    Сергій Гладир (без клубу)
    Юджин Джетер («Тянцзинь Голден Лайонс»)
    Олександр Кобець (без клубу)
    Денис Лукашов («Єнісей»)
    Святослав Михайлюк («Лос-Анжелес Лейкерс»)
    Олександр Мішула («Дніпро»)

    форварди:

    В’ячеслав Бобров («Гіпускоа-Баскет»)
    Ігор Зайцев (без клубу)
    Володимир Конєв («Черкаські Мавпи»)
    Олександр Липовий («Промітеас»)
    Максим Пустозвонов (без клубу)
    Володимир Герун («Бреоган»)

    центрові:

    В’ячеслав Кравцов («Сан-Пабло Бургос»)
    Олексій Лень («Атланта Гокс»).

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
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