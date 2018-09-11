Троє баскетболістів залишили збірну України перед матчем з Іспанією



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Фото ФБУ

Петров, Рябчук і Крутоус не потраплять в остаточну заявку команди на майбутні два матчі

Чоловіча національна збірна України з баскетболу продовжує підготовку до матчів кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти збірної Іспанії (14 вересня) та збірної Чорногорії (17 вересня на виїзді).

Тренерський штаб збірної України на чолі з головним тренером Євгеном Мурзіним скоротив заявку команди, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Команду залишили три гравці: В’ячеслав Петров, Олександр Рябчук і Павло Крутоус, які останнє тренування провели у неділю ввечері.

Надалі у складі команди продовжуватимуть підготовку 14 баскетболістів:

захисники:

Сергій Гладир (без клубу)

Юджин Джетер («Тянцзинь Голден Лайонс»)

Олександр Кобець (без клубу)

Денис Лукашов («Єнісей»)

Святослав Михайлюк («Лос-Анжелес Лейкерс»)

Олександр Мішула («Дніпро»)

форварди:

В’ячеслав Бобров («Гіпускоа-Баскет»)

Ігор Зайцев (без клубу)

Володимир Конєв («Черкаські Мавпи»)

Олександр Липовий («Промітеас»)

Максим Пустозвонов (без клубу)

Володимир Герун («Бреоган»)

центрові:

В’ячеслав Кравцов («Сан-Пабло Бургос»)

Олексій Лень («Атланта Гокс»).