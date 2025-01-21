«Галатасарай» – «Динамо»: результат матчу

У турецькому Стамбулі відбувся матч сьомого туру основного раунду Ліги Європи УЄФА

У вівторок, 21 січня, київське «Динамо» провело матч сьомого туру основного етапу Ліги Європи. «Біло-сині» гостювали у Стамбулі на стадіоні Ali Sami Yen Spor Kompleksi, де зустрілися з місцевим «Галатасараєм». Поєдинок завершився результативною нічиєю з рахунком 3:3. Про це повідомляє футбольний клуб «Динамо».

«Другий тайм розпочався цікаво. На 50-й хвилині після передачі з правого флангу Їлмаз після боротьби з Тимчиком завалився у штрафному майданчику, при цьому намагаючись рукою переправити м’яча у ворота. Арбітр спочатку «нагородив» форварда попередженням, яке мало стати для нього другим у матчі, та вилучив його з поля, але, переглянувши відеоповтор, скасував своє попереднє рішення та призначив пенальті у ворота гостей, вгледівши порушення збоку Тимчика», – йдеться у повідомленні.

Різниця у два м’ячі знову змусила динамівців активізуватися. На 68-й хвилині динамівці забили другий м’яч. Після подачі Піхальонка з кутового Якобс намагався головою вибити м’яч, який летів на низькій висоті, однак Ярмоленко встигнув вставити ногу та переправив м’яча в порожній кут - 3:2.

Трохи згодом у Ярмоленка була ще одна нагода забити, коли він прийняв передачу у штрафному майданчику, однак, пробиваючи з-під захисника з гострого кута, не зміг переграти воротаря. Але на 81-й хвилині Ярмоленко все ж оформив дубль, і гол вийшов дуже красивим. Буяльський виконав навіс із правого флангу, динамівець виграв верхову боротьбу у Санчеса та головою переправив м’яча у верхній кут - 3:3.

До слова, мадридський «Реал» та англійський «Манчестер Сіті» можуть організувати обмін бразильськими вінгерами Родріго та Савіньо. Про це повідомляє іспанське видання El Gol Digital.

Хосеп Гвардіола є давнім фанатом зірки «Реала», який неодноразово засмучував «Ман Сіті» у вирішальних матчах ЛЧ. Натомість самі мадридці придивлялись до Савіо, коли той ще сяяв у футболці «Жирони».