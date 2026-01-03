Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Трубін став найнадійнішим воротарем серед усіх престижних ліг Європи у 2025

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Трубін став найнадійнішим воротарем серед усіх престижних ліг Європи у 2025
Голкіпер третій рік допомагає португальській команді не пропускати м'ячі
фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Анатолій доводить, чому йому довіряють в національній збірній України

Український воротар лісабонської «Бенфіки» Анатолій Трубін очолив рейтинг найнадійніших голкіперів Європи за підсумками 2025 року. Про це повідомляє «Главком»

Згідно з даними статистичного порталу Transfermarkt, вихованець «Шахтаря» випередив усіх зіркових колег із топ-15 ліг континенту за кількістю «сухих» матчів.

Трубін продемонстрував феноменальну стабільність, відстоявши на нуль у 26 поєдинках із 61 зіграного за клуб та національну збірну. Це дозволило йому обійти таких іменитих опонентів, як Джанлуїджі Доннарумма (який минулого року змінив «ПСЖ» на «Манчестер Сіті») та лідера дортмундської «Боруссії» Ґреґора Кобеля. Несподівано низько в цьому рейтингу знаходиться один з найкращих воротарів світу Тібо Куртуа: він йде лише десятим. Проте це можна пояснити випаданням голкіпера зі складу «Реала» через травми. 

Топ-10 воротарів за кількістю «сухих» матчів у 2025 році

  1. Анатолій Трубін («Бенфіка» / Україна) – 26 (61)
  2. Джанлуїджі Доннарумма («Манчестер Сіті» / Італія) – 24 (60)
  3. Ґреґор Кобель («Боруссія» Д. / Швейцарія) – 23 (65)
  4. Томас Стракоша (АЕК / Албанія) – 22 (44)
  5. Константінос Цолакіс («Олімпіакос» / Греція) – 22 (45)
  6. Лукаш Горнічек («Брага» / Чехія) – 22 (53)
  7. Діогу Кошта («Порту» / Португалія) – 22 (53)
  8. Унаї Сімон («Атлетік» / Іспанія) – 22 (54)
  9. Давід Рая («Арсенал» / Іспанія) – 22 (55)
  10. Тібо Куртуа («Реал» / Бельгія) – 22 (60)

Варто зазначити, що до першої десятки потрапили одразу троє представників чемпіонату Португалії (Трубін, Горнічек та Кошта), що підкреслює високий рівень гри воротарів у цій лізі. 

Нагадаємо, що Трубін увійшов до переліку найдорожчих голкіперів світу. Воротар збірної України з футболу та «Бенфіки» Анатолій Трубін посів десяте місце за версією порталу Transfermarkt.

Теги: Анатолій Трубін Тібо Куртуа Томас Стракоша Джанлуїджі Доннарумма НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Бенфіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість Трубіна становить €28 млн
Трубін увійшов до переліку найдорожчих голкіперів світу
30 грудня, 2025, 12:03
Попри свій високий рівень, Куртуа пропускає матчі свого клубу через значну кількість травм по сезону
Конкурент Луніна по основному складу «Реала» мав шанс змінити чемпіонат
25 грудня, 2025, 23:43
20-річний Ніко О'Райллі став справжнім «джокером» для «містян», забивши перший у своїй кар'єрі гол на рівні Ліги чемпіонів
Підсумок матчів Ліги чемпіонів за 10 грудня
11 грудня, 2025, 00:54
На початку року Дані потрапив у скандал, пов'язаний з підозрою про зґвалтування, однак бразильця визнали непричетним
Легендарний бразильський футболіст став співвласником португальського клубу
Вчора, 21:59
Найбільш яскравим у бомбардирській кар'єрі Лассіни став 2024 рік, під час якого він забивав 10 разів за Буркіна-Фасо
Форвард «Шахтаря» відзначився дебютним голом в основному турнірі КАН
1 сiчня, 19:25
На рахунку Касанова понад 500 ігор за «Ниву» та 127 голів
Пішов з життя легендарний вінницький футболіст Паша Касанов
31 грудня, 2025, 18:22

Новини

Світоліна зіграє на турнірі WTA в парі з легендою світового тенісу
Світоліна зіграє на турнірі WTA в парі з легендою світового тенісу
Трубін став найнадійнішим воротарем серед усіх престижних ліг Європи у 2025
Трубін став найнадійнішим воротарем серед усіх престижних ліг Європи у 2025
Ізраїльтянин Соломон, який грав за «Шахтар», виступатиме за італійський клуб
Ізраїльтянин Соломон, який грав за «Шахтар», виступатиме за італійський клуб
Чи має намір Марта Костюк йти у політику? Відповідь тенісистки
Чи має намір Марта Костюк йти у політику? Відповідь тенісистки
Російські фристайлісти, які лайкали дописи з Путіним, були визнані нейтральними атлетами
Російські фристайлісти, які лайкали дописи з Путіним, були визнані нейтральними атлетами
«Щиро шкода цих людей». Тенісистка Костюк розповіла про реакцію на хейт в соцмережах
«Щиро шкода цих людей». Тенісистка Костюк розповіла про реакцію на хейт в соцмережах

Новини

В Україні хмарно: погода на 3 січня
Сьогодні, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua