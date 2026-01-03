Трубін став найнадійнішим воротарем серед усіх престижних ліг Європи у 2025

Голкіпер третій рік допомагає португальській команді не пропускати м'ячі

Анатолій доводить, чому йому довіряють в національній збірній України

Український воротар лісабонської «Бенфіки» Анатолій Трубін очолив рейтинг найнадійніших голкіперів Європи за підсумками 2025 року. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з даними статистичного порталу Transfermarkt, вихованець «Шахтаря» випередив усіх зіркових колег із топ-15 ліг континенту за кількістю «сухих» матчів.

Трубін продемонстрував феноменальну стабільність, відстоявши на нуль у 26 поєдинках із 61 зіграного за клуб та національну збірну. Це дозволило йому обійти таких іменитих опонентів, як Джанлуїджі Доннарумма (який минулого року змінив «ПСЖ» на «Манчестер Сіті») та лідера дортмундської «Боруссії» Ґреґора Кобеля. Несподівано низько в цьому рейтингу знаходиться один з найкращих воротарів світу Тібо Куртуа: він йде лише десятим. Проте це можна пояснити випаданням голкіпера зі складу «Реала» через травми.

Топ-10 воротарів за кількістю «сухих» матчів у 2025 році

Анатолій Трубін («Бенфіка» / Україна) – 26 (61) Джанлуїджі Доннарумма («Манчестер Сіті» / Італія) – 24 (60) Ґреґор Кобель («Боруссія» Д. / Швейцарія) – 23 (65) Томас Стракоша (АЕК / Албанія) – 22 (44) Константінос Цолакіс («Олімпіакос» / Греція) – 22 (45) Лукаш Горнічек («Брага» / Чехія) – 22 (53) Діогу Кошта («Порту» / Португалія) – 22 (53) Унаї Сімон («Атлетік» / Іспанія) – 22 (54) Давід Рая («Арсенал» / Іспанія) – 22 (55) Тібо Куртуа («Реал» / Бельгія) – 22 (60)

Варто зазначити, що до першої десятки потрапили одразу троє представників чемпіонату Португалії (Трубін, Горнічек та Кошта), що підкреслює високий рівень гри воротарів у цій лізі.

Нагадаємо, що Трубін увійшов до переліку найдорожчих голкіперів світу. Воротар збірної України з футболу та «Бенфіки» Анатолій Трубін посів десяте місце за версією порталу Transfermarkt.