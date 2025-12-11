Підсумок матчів Ліги чемпіонів за 10 грудня

Невдалий день для клубів з українцями

У середу завершився шостий тур найпрестижнішого клубного турніру Європи - Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Вчорашній день був насиченим на матчі клубів, які представляють українці: Ілля Забарний грає за ПСЖ, Олексій Кащук – за «Карабах», Андрій Лунін – за «Реал», а Анатолій Трубін і Георгій Судаков – за «Бенфіку». Утім, лише одній такій команді вдалося здобути перемогу: нею стала «Бенфіка», яка здолала «Наполі» з рахунком 2:0. Проте суттєво на гру наші футболісти вплинути не змогли: Анатолій Трубін зробив лише два сейви, а Георгія Судакова замінили на 76-й хвилині. Попри це, португальська команда наблизилася до прохідної зони та відібрала очки в одного з прямих конкурентів у боротьбі за неї.

А ось інші три матчі завершилися не так, як хотілося б. Зокрема, ПСЖ сенсаційно розділив очки у безгольовій грі з «Атлетіком», який перебуває поза топ-24 етапу ліги. Французи через це опустилися на третє місце турнірної таблиці, пропустивши вперед німецьку «Баварію». Однак однією з головних подій дня став вихід Іллі Забарного на другий тайм зустрічі в одинадцятці з росіянином Матвієм Сафоновим, що відбулося вперше. Між цими двома гравцями відчувається напруга, пов'язана з очевидними політичними мотивами, але через травму Луки Шевальє Луїсу Енріке довелося використати такий неочевидний варіант. Два інші ж колективи, «Карабах» Кащука та «Реал» Андрія Луніна програли свої поєдинки. Обидві ці поразки виявилися неприємними: азербайджанці поступилися останньому в турнірній таблиці «Аяксу», а вершкові не зумів втримати перевагу в принциповому матчі проти «Манчестера Сіті», який став однією з головних вивісок туру.

Поза зазначеними поєдинками відбулася низка надрезультативних баталій з понад чотирма голами за гру. Найбільше хотілося б відзначити норвезький «Буде-Глімт», який двічі відігрався проти «Борусії» та зробив нічию 2:2, завадивши їй втриматися у вісімці топсіяних після шести турів. Видовищними були і протистояння «Баєра» і «Ньюкасла», де німецька команда зуміла врятуватися від поразки на останніх хвилинах, а також гру данського «Копенгагена» з іспанським «Вільярреалом», де скандинави, хоч і втрачали лідерство протягом поєдинку, зуміли на 90-й хвилині поставити переможну крапку (2:3).

У турнірній таблиці лідирує «Арсенал» з блискучим показником у 18 очок в шести матчах, що дозволило підопічним Мікеля Артети єдиними наразі гарантувати собі щонайменше посів у першому раунді плейоф, а у випадку принаймні нічиєї в наступному матчі вони пропускатимуть перший раунд достроково. Закривають ж прохідну зону наразі три колективи з сімома очками: «Карабах», «Наполі» та «Копенгаген».

Ліга чемпіонів бере паузу до 20 січня, коли відбудеться передостанній тур етапу ліги.

Ліга чемпіонів. Етап ліги. Шостий тур (10 грудня)

«Атлетик» – ПСЖ 0:0 (0:0)

«Реал» – «Манчестер Сіті» 1:2 (1:2)

Голи: Родріго, 28 - О'Райллі, 35, Голанд, 43

«Карабах» – «Аякс» 2:4 (1:1)

Голи: Дуран, 10, Матеус Сілва, 47 – Дольберг, 39, Глух, 79, 90, Гаеї, 83

«Бенфіка» – «Наполі» 2:0 (1:0)

Голи: Ріос, 20, Баррейро, 49

«Вільярреал» – «Копенгаген» 2:3 (0:1)

Голи: Комесанья, 47, Олувасеї, 56 – Ельюнуссі, 2, Ачурі, 48, Корнеліус, 90

«Баєр» – «Ньюкасл» 2:2 (1:0)

Голи: Бруно (автогол), 13, Грімальдо, 88 – Гордон, 51, Майлі, 74

«Брюгге» – «Арсенал» 0:3 (0:1)

Голи: Мадуеке, 25, 47, Мартінеллі, 56

«Ювентус» – «Пафос» 2:0 (0:0)

Голи: Маккенні, 67, Девід, 73

«Боруссія» – «Буде-Глімт» 2:2 (1:1)

Голи: Брандт, 18, 51 – Алесамі, 42, Гауге, 75

Нагадаємо, що вчора єдиним поєдинком, де був український слід, стало протистояння «Олімпіакоса» проти «Кайрата». За греків у заявці на матч перебував форвард національної збірної Роман Яремчук, у той час як за казахів в основному складі вийшов представник РФ Сорокін, а в переліку гравців команди додатково знаходяться два білоруси. Грекам таки вдалося виграти поєдинок за виживання завдяки єдиному голу від португальця Желсона Мартіньша на 73-й хвилині.