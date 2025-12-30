Головна Спорт Новини
Трубін увійшов до переліку найдорожчих голкіперів світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Вартість Трубіна становить €28 млн

Очолив рейтинг воротар «Манчестер Сіті» Джанлуїджі Доннарумма

Воротар збірної України з футболу та «Бенфіки» Анатолій Трубін увійшов до переліку 10 найдорожчих голкіперів світу за версією порталу Transfermarkt. Про це повідомляє «Главком».

У рейтингу найдорожчих голкіперів світу Трубін посів 10 місце. Очолив рейтинг воротар «Манчестер Сіті» Джанлуїджі Доннарумма.

Топ-10 найдорожчих голкіперів світу за версією Transfermarkt

  1. Джанлуїджі Доннарумма («Манчестер Сіті») – €45 млн.
  2. Діогу Кошта («Порту») – €40 млн.
  3. Грегор Кобель («Боруссія» Дортмунд) – €40 млн.
  4. Барт Вербрюгген («Брайтон») – €45 млн.
  5. Люка Шевальє («ПСЖ») – €35 млн.
  6. Міле Свілар («Рома») – €35 млн.
  7. Давід Райя («Арсенал») – €35 млн.
  8. Жоан Гарсія («Барселона») – €30 млн.
  9. Гульєльмо Вікаріо («Тоттенхем») – €30 млн.
  10. Анатолій Трубін («Бенфіка») – €28 млн.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Читайте також

У 1975 році Олег Блохін став першим українцем володарем «Золотого м’яча»
50 років тому українець вперше був визнаний найкращим футболістом Європи
Сьогодні, 11:13
Українець провів на полі всі 90 хвилин
Ярмолюк відзначився результативною передачею у грі АПЛ
27 грудня, 20:11
Світовий рекорд Андрія Панів віднині став орієнтиром для підлітків в усьому світі
11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей
26 грудня, 13:37
Гаррі Кейн очолив рейтинг претендентів на «Золотий м'яч»
Goal опублікував перелік головних претендентів на «Золотий м'яч»
25 грудня, 15:05
На президента «Фенербахче» Садеттіна Сарана можуть очікувати серйозні проблеми
Президент титулованого футбольного клубу провалив тест на наркотики – ЗМІ
24 грудня, 11:56
Ібрагімович-молодший уже три роки перебуває у структурі «Мілана»
Син зіркового Ібрагімовича отримав шанс виступати за клуб батька
19 грудня, 14:25
Раніше Зубкова було визнано одним з найкращих гравців чемпіонату Туреччини
Зубков знову відзначився результативними діями у чемпіонаті Туреччини
15 грудня, 16:33
Перед жеребкуванням підопічні Дмитра Михайленка потрапили до третього кошика посіву Ліги А
Юнацька збірна України з футболу дізналася суперників у відборі Євро-2026 (U-19)
10 грудня, 11:15
У квартеті G наша команда зустрічалася з Іспанією і здобула перемогу з рахунком 6:1
Збірна України із сокки пробилася до плейоф чемпіонату світу
4 грудня, 10:47

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
