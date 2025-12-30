Трубін увійшов до переліку найдорожчих голкіперів світу

Очолив рейтинг воротар «Манчестер Сіті» Джанлуїджі Доннарумма

Воротар збірної України з футболу та «Бенфіки» Анатолій Трубін увійшов до переліку 10 найдорожчих голкіперів світу за версією порталу Transfermarkt. Про це повідомляє «Главком».

У рейтингу найдорожчих голкіперів світу Трубін посів 10 місце. Очолив рейтинг воротар «Манчестер Сіті» Джанлуїджі Доннарумма.

Топ-10 найдорожчих голкіперів світу за версією Transfermarkt

Джанлуїджі Доннарумма («Манчестер Сіті») – €45 млн. Діогу Кошта («Порту») – €40 млн. Грегор Кобель («Боруссія» Дортмунд) – €40 млн. Барт Вербрюгген («Брайтон») – €45 млн. Люка Шевальє («ПСЖ») – €35 млн. Міле Свілар («Рома») – €35 млн. Давід Райя («Арсенал») – €35 млн. Жоан Гарсія («Барселона») – €30 млн. Гульєльмо Вікаріо («Тоттенхем») – €30 млн. Анатолій Трубін («Бенфіка») – €28 млн.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3