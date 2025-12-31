Пішов з життя легендарний вінницький футболіст Паша Касанов
Сьогодні, 31 грудня, стало відомо, що на 73-му році пішов з життя Паша Касанов, який був легендою вінницького футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на naparisi.com.
Незмінним капітаном вінницької «Ниви» протягом багатьох років був півзахисник Паша Касанов. До Вінниці він переїхав з Миколаєва у 1976 році і протягом більше десяти грав у складі команди. На його рахунку понад 500 ігор за команду та 127 голів.
Касанов є одним із рекордсменів клубу за кількістю зіграних матчів та забитих м’ячів.
З «Нивою» 1984 року він вигравав чемпіонат «української» зони у Другій лізі. Двічі потрапляв до списку 22 кращих футболістів України, отримав звання майстра спорту.
У 1990-х роках Касанов «Ниву» вже тренував, був президентом, виконавчим директором. З 2012 року Паша Намазович перейшов на роботу у ДЮСШ «Нива – Світанок».
Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.
26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.
Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.
Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).
