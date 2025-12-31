Головна Спорт Новини
Пішов з життя легендарний вінницький футболіст Паша Касанов

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Пішов з життя легендарний вінницький футболіст Паша Касанов
На рахунку Касанова понад 500 ігор за «Ниву» та 127 голів
фото: naparisi.com

Касанов є одним із рекордсменів «Ниви» за кількістю зіграних матчів та забитих м’ячів

Сьогодні, 31 грудня, стало відомо, що на 73-му році пішов з життя Паша Касанов, який був легендою вінницького футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на naparisi.com.

Незмінним капітаном вінницької «Ниви» протягом багатьох років був півзахисник Паша Касанов. До Вінниці він переїхав з Миколаєва у 1976 році і протягом більше десяти грав у складі команди. На його рахунку понад 500 ігор за команду та 127 голів.

Касанов є одним із рекордсменів клубу за кількістю зіграних матчів та забитих м’ячів.

З «Нивою» 1984 року він вигравав чемпіонат «української» зони у Другій лізі. Двічі потрапляв до списку 22 кращих футболістів України, отримав звання майстра спорту.

У 1990-х роках Касанов «Ниву» вже тренував, був президентом, виконавчим директором. З 2012 року Паша Намазович перейшов на роботу у ДЮСШ «Нива – Світанок».

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

