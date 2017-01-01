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    Труш і Блашко виграли гонки переслідування чемпіонату України з біатлону

    Дар'я Блашко продовжує збирати нагороди після переїзду в Україну
    У с. Яворів Львівської області продовжився чемпіонат України з біатлону 2017 року. Чоловіки та жінки виявили найсильніших у гонках переслідування, а юнаки та дівчата молодшої вікової групи поборються за нагороди в індивідуальних гонках. Змагання проходять в умовах сильного вітру (незважаючи на сонячну погоду), інформує офіційний сайт Федерації
    • Сьогодні, 12:55
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    Віталій Труш. Фото ФБУ
    Віталій Труш. Фото ФБУ

    Дар'я Блашко продовжує збирати нагороди після переїзду в Україну

    У с. Яворів Львівської області продовжився чемпіонат України з біатлону 2017 року.

    Чоловіки та жінки виявили найсильніших у гонках переслідування, а юнаки та дівчата молодшої вікової групи поборються за нагороди в індивідуальних гонках.

    Змагання проходять в умовах сильного вітру (незважаючи на сонячну погоду), інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

    Звідси і велика кількість промахів у всіх спортсменів на вогневих рубежах.

    Гонка переслідування. Чоловіки
    1. Віталій Труш (0+2+3+2) - 36:49,8
    2. Богдан Цимбал (0+1+3+3) - +26,8
    3. Максим Івко (1+1+2+1) - +48,2
    4. Денис Насико (2+0+3+3) - +54,9
    5. Антон Дудченко (1+0+1+3) - +1:08,0

    Гонка переслідування. Жінки
    1. Дар'я Блашко (4+2+2+2) - 31:54,5
    2. Марія Кручова (2+2+1+0) - +44,9
    3. Надія Бєлкіна (2+1+3+3) - +1:54,1
    4. Марія Панфілова (4+4+2+3) - +4:14,6
    5. Анна Коваленко (1+1+2+4) - +5:32,8

    Нагадаємо, напередодні Блашко виграла жіночий спринт на чемпіонаті України з біатлону.

    біатлон чемпіонат України
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