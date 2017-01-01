Труш і Блашко виграли гонки переслідування чемпіонату України з біатлону

Дар'я Блашко продовжує збирати нагороди після переїзду в Україну

У с. Яворів Львівської області продовжився чемпіонат України з біатлону 2017 року. Чоловіки та жінки виявили найсильніших у гонках переслідування, а юнаки та дівчата молодшої вікової групи поборються за нагороди в індивідуальних гонках. Змагання проходять в умовах сильного вітру (незважаючи на сонячну погоду), інформує офіційний сайт Федерації