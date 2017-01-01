Блашко виграла жіночий спринт на чемпіонаті України з біатлону
- Вчора, 15:16
-
Розсилка
Дар'я Блашко
25 грудня стартував чемпіонат України з біатлону
У понеділок, 25 грудня, в селі Яворів (Сянки) Львівської області стартував Чемпіонат України з біатлону.
У перший день змагань проходять спринти у чоловіків і жінок а також індивідуальні гонки у юнаків і дівчат старших вікових груп.
Так, спринтерську гонку у жінок виграла Дар'я Блашко.
Нагадаємо, у чоловіків спринт виграв Антон Мігда.
Чемпіонат України з біатлону
Спринт, жінки
1. Дар'я Блашко (0 + 1) 23:09,0
2. Надія Бєлкіна (1 + 1) +28,1
3. Яна Бондар (2 + 2) +29,9
4. Марія Панфілова (1 + 3) +1:26,7
5. Марія Кручова (1 + 1) +1:55,9
6. Анна Коваленко (1 + 1) +2:43,5