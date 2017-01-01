Блашко виграла жіночий спринт на чемпіонаті України з біатлону

25 грудня стартував чемпіонат України з біатлону

У понеділок, 25 грудня, в селі Яворів (Сянки) Львівської області стартував Чемпіонат України з біатлону. У перший день змагань проходять спринти у чоловіків і жінок а також індивідуальні гонки у юнаків і дівчат старших вікових груп. Так, спринтерську гонку у жінок виграла Дар'я Блашко. Нагадаємо, у чоловіків спринт виграв Антон Мігда. Чемпіонат