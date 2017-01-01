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    Блашко виграла жіночий спринт на чемпіонаті України з біатлону

    25 грудня стартував чемпіонат України з біатлону
    У понеділок, 25 грудня, в селі Яворів (Сянки) Львівської області стартував Чемпіонат України з біатлону. У перший день змагань проходять спринти у чоловіків і жінок а також індивідуальні гонки у юнаків і дівчат старших вікових груп. Так, спринтерську гонку у жінок виграла Дар'я Блашко. Нагадаємо, у чоловіків спринт виграв Антон Мігда. Чемпіонат
    • Вчора, 15:16
    • Розсилка
    Дар'я Блашко
    Дар'я Блашко

    25 грудня стартував чемпіонат України з біатлону

    У понеділок, 25 грудня, в селі Яворів (Сянки) Львівської області стартував Чемпіонат України з біатлону.

    У перший день змагань проходять спринти у чоловіків і жінок а також індивідуальні гонки у юнаків і дівчат старших вікових груп.

    Так, спринтерську гонку у жінок виграла Дар'я Блашко.

    Нагадаємо, у чоловіків спринт виграв Антон Мігда.

    Чемпіонат України з біатлону

    Спринт, жінки

    1. Дар'я Блашко (0 + 1) 23:09,0
    2. Надія Бєлкіна (1 + 1) +28,1
    3. Яна Бондар (2 + 2) +29,9
    4. Марія Панфілова (1 + 3) +1:26,7
    5. Марія Кручова (1 + 1) +1:55,9
    6. Анна Коваленко (1 + 1) +2:43,5

    біатлон лижний спорт
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