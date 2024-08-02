Марина Бех-Романчук змогла увійти до фіналу Олімпіади в потрійному стрибку

Українка показала найкращий для себе результат у першій спробі

Першою кваліфікацією вечірньої частини сьогоднішнього дня Олімпіади в легкій атлетиці став попередній етап у потрійному стрибку. Україну представляли Марина Бех-Романчук та Ольга Корсун.

Найбільші надії покладалися на віцечемпіонку світу-2023 Бех-Романчук, яка декілька сезонів тому вирішила поєднувати стрибок у довжину та потрійний стрибок. У кваліфікації Марина показала результат 14,30 метра, що дозволило їй посісти восьму позицію та кваліфікуватися за добором. Інша українка, Ольга Корсун, не змогла потрапити до 12 найкращих: вона посіла 29 місце з показником у 13,06 метра.

Фінал цієї дисципліни відбудеться завтра о 21:20.

Нагадаємо, що до фіналів раніше кваліфікувалися стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, а також метальник молота Михайло Кохан.

Олімпіада-2024. Медальний залік