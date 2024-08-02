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Марина Бех-Романчук змогла увійти до фіналу Олімпіади в потрійному стрибку

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Марина Бех-Романчук змогла увійти до фіналу Олімпіади в потрійному стрибку
Марина на кожній з Олімпіад змогла кваліфікуватися до фіналу
Фото:

Українка показала найкращий для себе результат у першій спробі

Першою кваліфікацією вечірньої частини сьогоднішнього дня Олімпіади в легкій атлетиці став попередній етап у потрійному стрибку. Україну представляли Марина Бех-Романчук та Ольга Корсун.  

Найбільші надії покладалися на віцечемпіонку світу-2023 Бех-Романчук, яка декілька сезонів тому вирішила поєднувати стрибок у довжину та потрійний стрибок. У кваліфікації Марина показала результат 14,30 метра, що дозволило їй посісти восьму позицію та кваліфікуватися за добором. Інша українка, Ольга Корсун, не змогла потрапити до 12 найкращих: вона посіла 29 місце з показником у 13,06 метра. 

Фінал цієї дисципліни відбудеться завтра о 21:20.

Нагадаємо, що до фіналів раніше кваліфікувалися стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, а також метальник молота Михайло Кохан

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Ірина Геращенко Париж потрійний стрибок Ольга Корсун Михайло Кохан Ярослава Магучіх українка медалі Марина Бех-Романчук Олімпіада

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