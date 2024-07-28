Олімпіада-2024: Ще одна українка пробилася в друге коло тенісного турніру

В 1/16 фіналу Олімпіади українка зіграє проти переможниці матчу Клари Бюрель та Катерини Синякової

Марта Костюк дебютувала на Олімпійських іграх

Українська тенісистка Марта Костюк здолала новозеланку Лулу Сан у першому раунді Олімпіади-2024.

Зазначимо, що напередодні Олімпіади 55-та ракетка світу Лулу Сун стала сенсаційною чвертьфіналісткою Вімблдону.

Марта Костюк зустрілася на корті з новозеландською тенісисткою вперше. У першому сеті між суперницями зав'язалася запекла боротьба. Після восьми геймів рахунок був рівний – 4:4. Та все ж Костюк зуміла схилити партію на свою користь – 6:4.

У другому сеті українка впевнено вела в рахунку після чотирьох геймів – 4:0. Новозеландка зуміла відіграти три поспіль гейми. Однак зрештою Костюк = завершила сет на свою користь – 6:3.

До відома, це дебют Костюк на Олімпійських іграх. В 1/16 фіналу Олімпіади українка зіграє проти переможниці матчу Клари Бюрель та Катерини Синякової.

Раніше в першому колі олімпійських змагань українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено здолала японку Моюку Учідзіму з рахунком 6:2, 6:1.

Олімпіада-2024. Медальний залік