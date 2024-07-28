Українська тенісистка відмовилася грати на Олімпіаді через біль у горлі

Замість Калініної на Олімпіаді гратиме австралійка Олівія Гадекі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№47 WTA) відмовилася брати участь в Олімпіаді. Причиною такого рішення спорстменка назвала біль у горлі.

«На жаль, вчора довго перебували на кортах, очікуючи на початок змагань. Весь цей час йшов дощ і сьогодні вранці я відчула біль в горлі. Звичайно, дуже засмутилася, адже зіграти на Олімпіаді і представляти свою країну, особливо в такий складний час, – це була велика мрія і честь для мене. Але все ж вирішили не ризикувати, щоб не було ускладнень. Дякую всім за підтримку і бажаю перемог всім українським спортсменам!», – заявила Калініна у коментарі для пресслужби НОК України.

На сьогодні, 28 липня, було заплановано її матч з нідерландкою Аранчею Рус. Замість Калініної гратиме австралійка Олівія Гадекі.

Нагадаємо, що Україна достроково вийшла до командного фіналу Олімпіади у спортивній гімнастиці.