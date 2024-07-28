Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українська тенісистка відмовилася грати на Олімпіаді через біль у горлі

Христина Жиренко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Українська тенісистка відмовилася грати на Олімпіаді через біль у горлі
Калініна вирішила не ризикувати, щоб не було ускладнень
фото: НОК України

Замість Калініної на Олімпіаді гратиме австралійка Олівія Гадекі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№47 WTA) відмовилася брати участь в Олімпіаді. Причиною такого рішення спорстменка назвала біль у горлі.

«На жаль, вчора довго перебували на кортах, очікуючи на початок змагань. Весь цей час йшов дощ і сьогодні вранці я відчула біль в горлі. Звичайно, дуже засмутилася, адже зіграти на Олімпіаді і представляти свою країну, особливо в такий складний час, – це була велика мрія і честь для мене. Але все ж вирішили не ризикувати, щоб не було ускладнень. Дякую всім за підтримку і бажаю перемог всім українським спортсменам!», – заявила Калініна у коментарі для пресслужби НОК України.

На сьогодні, 28 липня, було заплановано її матч з нідерландкою Аранчею Рус. Замість Калініної гратиме австралійка Олівія Гадекі.

Нагадаємо, що Україна достроково вийшла до командного фіналу Олімпіади у спортивній гімнастиці.

Теги: Ангеліна Калініна теніс Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли річкою проходив човен з південнокорейськими спортсменами, диктор оголосив, що це атлети з КНДР
Відкриття Олімпіади: організатори переплутали Південну Корею з КНДР
27 липня, 10:12
Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон, відкриття Олімпійських ігор. Головне за 26 липня
Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон, відкриття Олімпійських ігор. Головне за 26 липня
26 липня, 21:00
Аеропорт «Базель – Мюлуз – Фрайбург»
Відкриття Олімпіади: у Франції було екстрено евакуйовано аеропорт
26 липня, 13:52
Ярослава Магучіх, яка здобула «бронзу» у 2021 році за стрибки у висоту, представлятиме Україну на Олімпіаді
Стало відомо, хто з українських спортсменів-медалістів виступатиме на Олімпіаді
23 липня, 19:25
Марта Костюк зіграє в особистому та парному розряді (разом з Даяною Ястремською)
Марта Костюк увійшла до 16 сіяних тенісисток на Олімпіаді-2024
23 липня, 15:04
В Олімпіаді візьмуть участь удвадцятеро менше росіян і білорусів, ніж могло би бути
Спортивний розслідувач Артем Худолєєв: Від Олімпіади відсторонені ключові зірки Росії і Білорусі Інтерв’ю
16 липня, 12:15
«Нейтральний» Іван Литвинович брав участь в агітаційних заходах разом із сином Олександра Лукашенка Віктором
Стала відома кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді
14 липня, 13:23
Еліна Світоліна одягнула чорну пов'язку у зв'язку з трагедією під час ранкової атаки РФ по дитячій лікарні «Охматдит»
Світоліна перемогла китаянку та вийшла у чвертьфінал Вімблдону-2024
8 липня, 17:34
Еліна Світоліна провела на корті понад 2,5 години
Тенісистка Еліна Світоліна перемогла суперницю на старті Вімблдона-2024
3 липня, 18:43

Новини

Під час Олімпіади-2024 у Парижі покажуть український фільм, який отримав премію «Оскар»
Під час Олімпіади-2024 у Парижі покажуть український фільм, який отримав премію «Оскар»
Організатори Олімпіади у Парижі перепросили за пародію на «Таємну вечерю»
Організатори Олімпіади у Парижі перепросили за пародію на «Таємну вечерю»
Анонс Олімпіади на 29 липня. Харлан та Білодід спробують здобути для України перші нагороди
Анонс Олімпіади на 29 липня. Харлан та Білодід спробують здобути для України перші нагороди
Із Олімпійських ігор у Парижі видворено чотирьох російських пропагандистів
Із Олімпійських ігор у Парижі видворено чотирьох російських пропагандистів
Олімпіада-2024: Ще одна українка пробилася в друге коло тенісного турніру
Олімпіада-2024: Ще одна українка пробилася в друге коло тенісного турніру
Олімпіада: Французька велогонщиця втратила свідомість. Макрон висловив їй підтримку
Олімпіада: Французька велогонщиця втратила свідомість. Макрон висловив їй підтримку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Чи треба відвертатись від Європи через скандал на Олімпіаді?
25K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
24K
Планував одружитися із захисницею «Азовсталі» Пташкою. Згадаймо Ярослава Христюка
22K
Парад флоту в Росії: ЗМІ помітили цікаву деталь
18K
Донька президента «Динамо» зізналася, що вже рік одружена з відомим футболістом
12K
Прогноз магнітних бур на 29-31 липня: якою буде сонячна активність

Новини

Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
Вчора, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
Вчора, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Вчора, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
27 липня, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
27 липня, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
26 липня, 18:16

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua