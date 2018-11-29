Турцький клуб виганяє українського футболіста



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Євген Селезньов Фото: ФК «Акхісар»

Селезньову вже побажали успіху у новій команді

Український футболіст Євген Селезньов буде змушений шукати новий клуб для продовження кар’єри.

Про це відверто заявив головний тренер турецького «Акхісара», за який наразі виступає нападник, Джихат Арслан.

«Це дуже хороший гравець, який досить давно у нашому клубі. У нього немає професійного ставлення до справи», - сказав він.

«І скажу, що він не входить в інтереси нашого клубу. Бажаю йому удачі у новій команді», - цитує тренера «СЭ».

Раніше вже була інформація, що «Акхісар Беледіє» має намір припинити співпрацю із Селезньовим.

У клубі незадоволені порушенням дисципліни з боку нападника та відсутністю бажання тренуватися.

У нинішньому сезоні Євген провів 11 матчів у складі турецької команди, у яких забив чотири голи та зробив чотири асисти.