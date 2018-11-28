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    Турецький клуб планує припинити співпрацю з українським форвардом

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    Євген Селезньов - Турецький клуб планує припинити співпрацю з українським форвардом
    Євген Селезньов

    Очікується, що Селезньов буде проданий в інший клуб

    «Акхісар Беледіє» має намір припинити співпрацю з українським форвардом Євгеном Селезньовим.

    Про це повідомляє vaaju.com.

    Зазначається, що в клубі незадоволені порушенням дисципліни з боку нападника і відсутністю бажання тренуватися.

    Очікується, що Селезньов буде проданий в інший клуб.

    Його ім'я раніше пов'язували з «Галатасараєм».

    33-річний українець в поточному сезоні провів 11 матчів у складі «Акхісар Беледіє», в яких забив чотири голи і зробив чотири асисти.

    Селезньов раніше заявляв про своє бажання перейти в «Галатасарай».

    Джерело: Tribuna.com

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