Турецький клуб планує припинити співпрацю з українським форвардом
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Євген Селезньов
Очікується, що Селезньов буде проданий в інший клуб
«Акхісар Беледіє» має намір припинити співпрацю з українським форвардом Євгеном Селезньовим.
Про це повідомляє vaaju.com.
Зазначається, що в клубі незадоволені порушенням дисципліни з боку нападника і відсутністю бажання тренуватися.
Очікується, що Селезньов буде проданий в інший клуб.
Його ім'я раніше пов'язували з «Галатасараєм».
33-річний українець в поточному сезоні провів 11 матчів у складі «Акхісар Беледіє», в яких забив чотири голи і зробив чотири асисти.
Селезньов раніше заявляв про своє бажання перейти в «Галатасарай».
Джерело: Tribuna.com