Турецький клуб планує припинити співпрацю з українським форвардом



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Євген Селезньов

Очікується, що Селезньов буде проданий в інший клуб

«Акхісар Беледіє» має намір припинити співпрацю з українським форвардом Євгеном Селезньовим.

Про це повідомляє vaaju.com.

Зазначається, що в клубі незадоволені порушенням дисципліни з боку нападника і відсутністю бажання тренуватися.

Очікується, що Селезньов буде проданий в інший клуб.

Його ім'я раніше пов'язували з «Галатасараєм».

33-річний українець в поточному сезоні провів 11 матчів у складі «Акхісар Беледіє», в яких забив чотири голи і зробив чотири асисти.

Селезньов раніше заявляв про своє бажання перейти в «Галатасарай».

Джерело: Tribuna.com