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    Туреччина та Португалія прийматимуть найближчі матчі за Суперкубок УЄФА

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    Фото Getty Images - Туреччина та Португалія прийматимуть найближчі матчі за Суперкубок УЄФА
    Фото Getty Images

    Матчі у найближчі роки відбудуться на стадіонах «Бешикташ» і «Драгау»

    Матч за Суперкубок УЄФА у 2019 році пройде 14 серпня на стадіоні «Бешикташ» у Стамбулі.

    У цьому матчі традиційно зустрінуться переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, інформує офіційний сайт УЄФА.

    Туреччина вперше прийме матч за Суперкубок УЄФА, хоча раніше у Стамбулі проходили фінали Ліги чемпіонів (2005, «Ататюрк») і Кубку УЄФА (2009, «Шюкрю Сараджоглу»).

    Новий стадіон «Бешикташу» відкрився 11 квітня 2016 року.

    Стамбул прийме естафету у Праги (2013), Кардіффа (2014 року), Тбілісі (2015), Тронгейма (2016), Скоп'є (2017) і Талліна (2018), які приймали Суперкубок УЄФА після того, як він позбувся постійної прописки у Монако.

    Розіграш Суперкубка УЄФА 2020 року відбудеться у Порту на стадіоні «Драгау».

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    Туреччина УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Португалія Суперкубок стадіон
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