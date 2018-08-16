Туреччина та Португалія прийматимуть найближчі матчі за Суперкубок УЄФА



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Getty Images

Матчі у найближчі роки відбудуться на стадіонах «Бешикташ» і «Драгау»

Матч за Суперкубок УЄФА у 2019 році пройде 14 серпня на стадіоні «Бешикташ» у Стамбулі.

У цьому матчі традиційно зустрінуться переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, інформує офіційний сайт УЄФА.

Туреччина вперше прийме матч за Суперкубок УЄФА, хоча раніше у Стамбулі проходили фінали Ліги чемпіонів (2005, «Ататюрк») і Кубку УЄФА (2009, «Шюкрю Сараджоглу»).

Новий стадіон «Бешикташу» відкрився 11 квітня 2016 року.

Стамбул прийме естафету у Праги (2013), Кардіффа (2014 року), Тбілісі (2015), Тронгейма (2016), Скоп'є (2017) і Талліна (2018), які приймали Суперкубок УЄФА після того, як він позбувся постійної прописки у Монако.

Розіграш Суперкубка УЄФА 2020 року відбудеться у Порту на стадіоні «Драгау».

Читайте також: Суперкубок УЄФА. «Реал» - «Атлетико» 2:4. Той випадок, коли переможець Ліги Європи підготувався краще.