Турецький гранд спробує підписали лідера «Шахтаря»

У трансфері Бернарда, в першу чергу зацікавлений президент «Галатасарая»

Про предметний інтерес до хавбека «Шахтаря» Бернарда оголосив ще один турецький клуб. Після приходу на посаду головного тренера «Галатасарая» Фатіха Теріма, ця стамбульська команда вирішила посилити свої ряди за рахунок запрошення бразильського півзахисника "«гірників», інформує Haber24. Як стверджує джерело, у



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Бернард. Фото: ФК Шахтар

У трансфері Бернарда, в першу чергу зацікавлений президент «Галатасарая»

Про предметний інтерес до хавбека «Шахтаря» Бернарда оголосив ще один турецький клуб.

Після приходу на посаду головного тренера «Галатасарая» Фатіха Теріма, ця стамбульська команда вирішила посилити свої ряди за рахунок запрошення бразильського півзахисника "«гірників», інформує Haber24.

Як стверджує джерело, у трансфері Бернарда, в першу чергу зацікавлений президент «Галатасарая» Дурсун Озбек, який активно підтримує трансферні плани Фатіха Теріма.

Більш того, Дурсун Озбек вже спілкувався з батьком Бернарда і отримав від нього позитивну відповідь по переїзду в Стамбул.

Сам Бернард останнім часом заявляв про бажання змінити обстановку, що викликало інтерес до нього з боку деяких турецьких, англійських і китайських клубів.

Раніше сам півзахисник стверджував, що в його послугах зацікавлені бразильські і європейські клуби, але при цьому він чекає пропозиції «Шахтаря», щоб визначитися з майбутнім.

Джерело: Footboom